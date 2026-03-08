Lecce – Cremonese Diretta Tv e Streaming Live Serie A 28° Giornata

Dove vedere Lecce- Cremonese in Diretta Tv e Streaming Live, 28° Giornata Serie A, Domenica 8 Marzo ore 12:30.

Nel lunch match della 28ª giornata di Serie A il Lecce ospita la Cremonese: le due squadre sono al terzultimo posto con 24 punti in classifica e la partita potrebbe pesare molto nella corsa alla permanenza nella massima serie.

Il Lecce si prepara ad affrontare la Cremonese allo Stadio Via del Mare nella sfida valida per la 28ª giornata di Serie A, un confronto diretto che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per la salvezza.

Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a pari punti al terzultimo posto rendendo la partita particolarmente delicata per entrambe. I giallorossi, davanti al proprio pubblico, hanno l’occasione di effettuare il sorpasso proprio ai danni dei lombardi e guadagnare punti preziosi nella corsa alla permanenza nella massima serie.

Per riuscirci, però, il Lecce dovrà migliorare il proprio rendimento offensivo. La formazione salentina è infatti tra le squadre con il minor numero di gol segnati in campionato e dovrà trovare nuove soluzioni in attacco per superare una diretta concorrente nella zona bassa della classifica.

La Cremonese, dal canto suo, arriva a Lecce consapevole dell’importanza del match: un risultato positivo permetterebbe ai grigiorossi di mantenere le distanze da una rivale diretta e continuare a inseguire l’obiettivo salvezza.

La sfida del Via del Mare si preannuncia quindi come uno dei confronti più significativi della giornata, con punti pesanti in palio per il futuro di entrambe le squadre in Serie A.

Formazioni Ufficiali di Lecce – Cremonese :

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

Dove vedere Lecce – Cremonese in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Lecce – Cremonese Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Lecce:

Dopo le sconfitte contro Inter e Como, il Lecce punta a tornare a fare punti nello scontro diretto con la Cremonese nella 28ª giornata di Serie A.

Il Lecce arriva alla sfida contro la Cremonese con l’obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni di salvezza in Serie A. Le vittorie conquistate a febbraio contro Udinese e Cagliari avevano ridato fiducia alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco, interrompendo una serie negativa di otto partite senza successi.

Quei due risultati avevano rappresentato una vera e propria boccata d’ossigeno per i giallorossi, che per la prima volta in stagione erano riusciti a ottenere due vittorie consecutive. L’entusiasmo, però, si è ridimensionato nelle settimane successive con le sconfitte contro Inter, capolista del campionato, e Como, attualmente in piena zona europea.

Nonostante gli ultimi passi falsi, il Lecce resta pienamente in corsa nella lotta per non retrocedere. La formazione salentina, attualmente 18ª in classifica, ha infatti gli stessi punti della Cremonese, prossima avversaria nello scontro diretto della 28ª giornata.

Molti tifosi giallorossi sottolineano come i due ko recenti siano arrivati contro avversari di livello superiore. Per questo motivo la sfida contro la Cremonese rappresenta un’occasione importante per tornare a fare punti contro una squadra con obiettivi e risorse simili.

Il problema principale resta la fase offensiva: il Lecce è la squadra con meno gol segnati in Serie A e nelle ultime sei partite casalinghe ne ha chiuse quattro senza trovare la rete. Nonostante queste difficoltà, il confronto con una Cremonese in grande difficoltà potrebbe offrire l’opportunità ideale per uscire dalla zona retrocessione.

I grigiorossi, infatti, attraversano un periodo complicato: la loro ultima vittoria in campionato risale alla fine del 2025, quando avevano ottenuto due successi consecutivi. Da allora la squadra lombarda è ancora alla ricerca di un nuovo risultato pieno.

Come arriva la Cremonese:

La squadra di Davide Nicola non vince dal 7 dicembre 2025 proprio nel match di andata contro il Lecce ed è tra le poche in Serie A senza successi nel 2026. L’attacco resta il grande problema dei grigiorossi.

La Cremonese arriva alla sfida contro il Lecce in un momento estremamente delicato della stagione. La squadra allenata da Davide Nicola non vince infatti da 13 partite consecutive in Serie A, una serie negativa che ha complicato la corsa alla salvezza.

L’ultimo momento positivo dei grigiorossi risale alla fine del 2025, quando erano riusciti a interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive grazie alle vittorie contro il Bologna in trasferta per 3-1 e contro lo stesso Lecce per 2-0 nella gara d’andata disputata in Lombardia.

Molti osservatori avevano pensato che quei risultati potessero rappresentare una svolta per una squadra appena tornata nella massima serie. Invece è accaduto l’opposto: da quel momento la Cremonese ha attraversato una lunga crisi, collezionando nove sconfitte nelle ultime tredici partite.

Il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per i lombardi. La Cremonese è infatti una delle tre squadre di Serie A ancora senza vittorie nel nuovo anno, con appena tre punti conquistati, lo stesso bottino dell’ultima in classifica, l’Hellas Verona.

A pesare maggiormente è soprattutto la scarsa produzione offensiva. Nessuna squadra del campionato ha segnato meno della Cremonese nel 2026: solo tre gol, quattro in meno rispetto a Lecce e Verona, entrambe ferme a quota sette.

Anche la fase difensiva non aiuta. Il differenziale reti di -15 nel 2026 è il secondo peggior dato della Serie A dall’inizio dell’anno, segno delle difficoltà dei grigiorossi su entrambi i lati del campo.

Numeri che rendono ancora più delicata la trasferta in Puglia, dove la Cremonese proverà a interrompere il momento negativo ed evitare la sesta sconfitta consecutiva lontano da casa. Una missione complicata, ma fondamentale per restare in corsa nella lotta salvezza.

Pronostico di Lecce – Cremonese:

Alla luce del momento difficile vissuto da entrambe le squadre, il Lecce potrebbe avere qualcosa in più nello scontro diretto contro la Cremonese. Le recenti vittorie ottenute dai giallorossi nelle scorse settimane hanno dimostrato che la squadra salentina ha ancora le qualità per conquistare punti importanti quando riesce a esprimersi al meglio.

La Cremonese, invece, continua a mostrare evidenti difficoltà soprattutto in fase offensiva. I grigiorossi faticano a trovare la via del gol e questo limite potrebbe pesare anche nella trasferta allo Stadio Via del Mare.

Per questi motivi, il pronostico della sfida pende leggermente dalla parte dei padroni di casa. Il Lecce potrebbe sfruttare il fattore campo e la maggiore solidità difensiva per portare a casa una vittoria di misura.

Pronostico finale: Lecce 1-0 Cremonese.

Un risultato che permetterebbe ai salentini di guadagnare punti fondamentali nella corsa salvezza, mentre per la Cremonese significherebbe allungare la serie negativa a 14 partite senza vittorie, con il rischio concreto di scivolare ulteriormente nella zona retrocessione della Serie A. ⚽