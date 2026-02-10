Le migliori fat bike elettriche per chi vuole andare ovunque – Febbraio 2026

Scegliere una fat bike elettrica non significa semplicemente optare per una bici con gomme più larghe e un motore più potente. Quando si esce dai contesti urbani ordinari e si affrontano superfici instabili come sabbia, neve, fango o sterrati profondi, la fat bike diventa un mezzo progettato per mantenere trazione, controllo e continuità di guida in condizioni dove altre e-bike iniziano a mostrare limiti strutturali evidenti.

Nel 2026 questo segmento è profondamente cambiato. Le fat bike elettriche moderne non puntano più solo sull’impatto visivo o sulla capacità di “galleggiare” sul terreno, ma su un equilibrio più raffinato tra ciclistica, gestione della potenza e autonomia reale. Il risultato è una categoria di mezzi che può essere utilizzata non solo per l’off-road estremo, ma anche per escursioni lunghe, percorsi misti e utilizzi quotidiani su fondi difficili, senza dover accettare compromessi eccessivi in termini di comfort e affidabilità.

Capire quali modelli siano davvero adatti a “andare ovunque” richiede quindi di andare oltre le specifiche più immediate e analizzare come ogni componente contribuisce al comportamento della bici nell’uso reale.

Cosa rende davvero una fat bike elettrica adatta a ogni terreno

Il primo errore comune è pensare che siano solo le gomme larghe a fare la differenza. In realtà, una fat bike elettrica efficace nasce dall’interazione tra pneumatici, telaio, motore e gestione dell’assistenza, e basta che uno di questi elementi sia sbilanciato per compromettere l’esperienza complessiva.

Il telaio deve essere sufficientemente rigido per mantenere precisione di guida, ma allo stesso tempo capace di assorbire vibrazioni e sollecitazioni continue. Una geometria mal studiata può rendere la bici instabile su sterrato o faticosa su percorrenze più lunghe, anche con pneumatici di grande sezione.

Il motore gioca un ruolo centrale non tanto per la potenza massima, quanto per come eroga la coppia. Su fondi scivolosi o irregolari, una spinta troppo brusca riduce il controllo e aumenta l’affaticamento, mentre una gestione progressiva dell’assistenza consente di mantenere trazione e fluidità anche in salita o su superfici inconsistenti.

Infine, l’autonomia reale assume un peso specifico maggiore rispetto alle e-bike tradizionali. Le fat bike elettriche vengono spesso utilizzate in contesti isolati, con maggiore resistenza al rotolamento e percorsi più lunghi, rendendo fondamentale una batteria capace di sostenere uscite prolungate senza dipendere continuamente dalla ricarica. È da questo insieme di fattori, più che da una singola caratteristica, che nasce una fat bike elettrica davvero in grado di accompagnare l’utente su qualsiasi tipo di terreno.

ENGWE Bici Elettrica Pieghevole

La ENGWE EP-2 BOOST è una bici elettrica pieghevole con pneumatici fat da 20×4.0 pensata per chi vuole un mezzo realmente versatile, capace di muoversi con disinvoltura su asfalto, sterrato, sabbia e fondi irregolari, senza rinunciare a comfort e praticità. Non è una e-bike “estrema” fine a se stessa, ma una soluzione equilibrata per pendolarismo, tempo libero, campeggio e utilizzo misto, con un’impostazione pienamente conforme alle normative europee.

Conformità alle normative europee e assistenza intelligente alla pedalata

Uno degli aspetti più importanti della ENGWE EP-2 BOOST è la conformità alle normative europee sul traffico stradale. Il motore brushless da 48V assiste la pedalata fino a 25 km/h, senza acceleratore, rendendo la bici utilizzabile legalmente su strada e piste ciclabili.

Quando serve una spinta extra, è sufficiente premere il pulsante BOOST, che aumenta temporaneamente l’assistenza senza trasformare la bici in un mezzo fuori norma. Questa soluzione mantiene la guida naturale e controllabile, risultando particolarmente utile in salita o su fondi difficili.

Guida fluida grazie al sensore di coppia e ciclistica bilanciata

La EP-2 BOOST utilizza un sensore di coppia, elemento che fa la differenza nell’uso reale. L’assistenza non è brusca o artificiale, ma segue la forza impressa sui pedali, offrendo una spinta progressiva, silenziosa e prevedibile.

Il telaio in alluminio 6061, abbinato alla forcella ammortizzata anteriore, contribuisce a smorzare vibrazioni e irregolarità del terreno. Sellino e manubrio regolabili permettono di adattare la posizione di guida a diverse altezze, migliorando comfort e controllo anche su percorrenze più lunghe.

Pneumatici fat da 20×4.0: stabilità e trazione su ogni fondo

Le ruote da 20 pollici con pneumatici da 4.0 pollici di larghezza sono il cuore della versatilità della ENGWE EP-2 BOOST. Questo tipo di copertura offre grande impronta a terra, migliorando la trazione su sabbia, ghiaia, fango leggero e asfalto rovinato.

Il diametro compatto, unito alla larghezza generosa, rende la bici stabile ma maneggevole, adatta sia a contesti urbani che a percorsi outdoor, senza diventare ingombrante o difficile da gestire.

Design pieghevole: pratica per trasporto e campeggio

La struttura pieghevole è uno dei punti di forza di questa e-bike. La ENGWE EP-2 BOOST può essere facilmente caricata in auto, camper o portata con sé durante viaggi e campeggi, senza richiedere portabici dedicati.

Il sedile in morbida pelle e la geometria compatta rendono la bici comoda anche nell’uso quotidiano, mentre le luci anteriori e posteriori integrate aumentano la sicurezza durante la guida serale o notturna.

Freni a disco e cambio a 7 velocità: controllo e adattabilità

La sicurezza è affidata a freni a disco anteriori e posteriori da 180 mm, che garantiscono una frenata efficace e modulabile anche su fondi scivolosi o in discesa. È un aspetto fondamentale su una fat bike, dove peso e velocità richiedono impianti affidabili.

Il cambio a 7 velocità consente di adattare la pedalata a diversi scenari, passando agilmente da tratti pianeggianti a salite o percorsi più tecnici, mantenendo sempre una cadenza confortevole.

Autonomia reale e batteria rimovibile per uso flessibile

La batteria 48V 13Ah rimovibile offre un’autonomia variabile tra 50 e 120 km, a seconda del livello di assistenza, del terreno e dello stile di guida. Nell’uso reale, questo significa poter affrontare tragitti quotidiani o escursioni più lunghe senza l’ansia costante della ricarica.

La possibilità di rimuovere la batteria rende la ricarica più semplice, soprattutto per chi vive in appartamento o utilizza la bici in contesti urbani.

Display e dotazione completa per l’uso quotidiano

Il display integrato fornisce tutte le informazioni essenziali durante la guida: velocità, livello di assistenza, stato della batteria e dati principali di marcia. È semplice da leggere e intuitivo, pensato per un utilizzo pratico senza distrazioni.

A questo si aggiunge un faro anteriore ultra-luminoso, indispensabile per la sicurezza su strada e nei percorsi extraurbani poco illuminati.

Limiti da considerare

Le dimensioni compatte e le ruote da 20 pollici privilegiano maneggevolezza e trasportabilità, ma possono risultare meno adatte a chi cerca una fat bike “full size” per off-road estremo. Inoltre, il peso tipico delle fat e-bike richiede un minimo di abitudine nelle manovre a bici spenta.

Quando sceglierla

La ENGWE EP-2 BOOST è ideale per chi vuole una fat bike elettrica pieghevole, legale su strada, comoda e versatile, adatta a pendolarismo, tempo libero, campeggio e percorsi misti. È una scelta centrata per chi cerca un’unica bici per fare un po’ di tutto, senza rinunciare a comfort, autonomia e sicurezza.

Specifiche tecniche

Modello: ENGWE EP-2 BOOST

Tipologia: Bici elettrica pieghevole fat bike

Motore: Brushless 48V, assistenza fino a 25 km/h

Batteria: 48V 13Ah rimovibile

Autonomia: 50–120 km (in base all’uso)

Assistenza: Sensore di coppia + pulsante BOOST

Telaio: Alluminio 6061

Forcella: Sospensione anteriore

Ruote: 20″ × 4.0″ fat tire

Cambio: 7 velocità

Freni: Disco anteriori e posteriori da 180 mm

Illuminazione: Luce anteriore e posteriore integrate

Display: Multifunzione con velocità e batteria

Conformità: Normative europee, senza acceleratore

Garanzia: 1 anno su motore, batteria e controller

Preassemblaggio: Circa 85%

JANSNO Bicicletta Elettrica

La JANSNO Bicicletta Elettrica Fat Tire 20×4.0 è una e-bike pensata per chi cerca robustezza, autonomia e facilità d’uso in un mezzo capace di adattarsi a contesti molto diversi tra loro. Non nasce come fat bike specialistica estrema, ma come una soluzione concreta per spostamenti quotidiani, tempo libero e percorsi misti, dove stabilità e trazione fanno la differenza più della velocità pura.

Il suo punto di forza è l’approccio diretto e funzionale: componenti essenziali, motore affidabile, batteria generosa e pneumatici larghi che permettono di affrontare asfalto, sterrato, sabbia e neve con maggiore sicurezza rispetto a una e-bike tradizionale.

Tre modalità di utilizzo per adattarsi a ogni esigenza di guida

La JANSNO offre tre modalità di funzionamento, pensate per coprire scenari di utilizzo molto diversi.

La modalità a pedalata assistita è quella più equilibrata, ideale per l’uso quotidiano e per estendere l’autonomia mantenendo una sensazione di guida naturale.

La modalità completamente elettrica, tramite acceleratore, consente di muoversi con il minimo sforzo, utile su tratti pianeggianti o quando si vuole ridurre la fatica, pur restando entro i limiti di velocità previsti.

La modalità a pedali permette infine di utilizzare la bici come una tradizionale, senza assistenza, quando la batteria è scarica o semplicemente per allenamento.

Questa flessibilità rende la bici adatta sia a chi vuole un supporto costante, sia a chi alterna tratti assistiti e guida muscolare.

Batteria rimovibile da 48V: autonomia concreta e ricarica semplice

Uno degli elementi centrali della JANSNO è la batteria al litio rimovibile da 48V, disponibile nelle versioni 14Ah o 17Ah. In condizioni di utilizzo reale, con pedalata assistita, l’autonomia si colloca indicativamente tra 25 e 45 miglia, variando in base a peso del ciclista, terreno e livello di assistenza.

La batteria rimovibile è un vantaggio pratico importante, soprattutto per chi vive in appartamento o utilizza la bici per il pendolarismo: può essere ricaricata comodamente in casa o in ufficio senza spostare l’intero mezzo.

Motore brushless e velocità controllata

Il motore brushless ad alta velocità fornisce una spinta decisa ma semplice da gestire, con una velocità massima di 25 km/h. Non è pensato per prestazioni sportive aggressive, ma per offrire una assistenza costante e affidabile, utile in salita, su fondi sconnessi o con carichi aggiuntivi.

La gestione della potenza risulta adatta anche a utenti meno esperti, che cercano una e-bike facile e prevedibile nel comportamento.

Telaio in acciaio al carbonio e pneumatici fat da 20×4.0

Il telaio in acciaio ad alto tenore di carbonio privilegia robustezza e durata nel tempo, rendendo la bici adatta a un utilizzo frequente anche su terreni non perfettamente asfaltati. La struttura consente di affrontare pendenze importanti, dichiarate fino a 30 gradi, mantenendo stabilità e controllo.

I pneumatici fat da 20×4.0, progettati per neve e sabbia, offrono un’ampia superficie di contatto con il terreno, migliorando trazione e sicurezza su fondi scivolosi o irregolari. Questo rende la JANSNO adatta a contesti dove una e-bike standard perderebbe aderenza.

Freni a disco meccanici e cambio a 7 velocità

La sicurezza è affidata a freni a disco meccanici anteriori e posteriori, che garantiscono una frenata affidabile e modulabile anche su terreni a bassa aderenza. Non sono freni idraulici, ma risultano coerenti con la filosofia semplice e robusta della bici.

Il cambio a 7 velocità permette di adattare la pedalata a diversi contesti, dalle partenze in salita alla guida più scorrevole su tratti pianeggianti, migliorando comfort ed efficienza complessiva.

Esperienza d’uso orientata alla praticità

La JANSNO è pensata per essere una e-bike facile da usare e da mantenere, senza elettronica complessa o sistemi avanzati che richiedono configurazioni elaborate. È una scelta adatta a chi vuole una fat bike elettrica funzionale, senza entrare in soluzioni troppo specialistiche o costose.

La presenza di magazzini in Europa e tempi di consegna rapidi contribuisce a rendere l’esperienza d’acquisto più semplice e immediata.

Limiti da considerare

L’uso dell’acceleratore e la configurazione generale possono richiedere attenzione alle normative locali. Inoltre, il telaio in acciaio, pur robusto, comporta un peso maggiore rispetto alle soluzioni in alluminio, aspetto da tenere presente se si devono affrontare spesso trasporti a mano o scale.

Quando sceglierla

La JANSNO Bicicletta Elettrica Fat Tire 20×4.0 è ideale per chi cerca una e-bike potente, stabile e versatile, adatta a percorsi misti, tempo libero e utilizzo quotidiano su fondi difficili. È una scelta indicata per utenti adulti che vogliono una fat bike elettrica semplice, robusta e con buona autonomia, senza complicazioni inutili.

Specifiche tecniche

Modello: JANSNO Bicicletta Elettrica Fat Tire

Tipologia: E-bike fat tire per adulti

Motore: Brushless ad alta velocità

Velocità massima: 25 km/h

Batteria: 48V 14Ah o 48V 17Ah rimovibile

Autonomia: circa 25–45 miglia (con pedalata assistita)

Modalità di utilizzo: Pedalata assistita, elettrica, solo pedali

Telaio: Acciaio ad alto tenore di carbonio

Ruote: 20×4.0 pneumatici fat antiscivolo

Cambio: 7 velocità

Freni: Disco meccanici anteriori e posteriori

Terreni supportati: Asfalto, sterrato, sabbia, neve

Garanzia: 1 anno

Assistenza: Servizio clienti 24/7, magazzini UE

A20/B20 Bici Elettrica Pieghevole 250W

La A20/B20 Bici Elettrica Pieghevole 250W è una fat e-bike progettata per chi cerca autonomia reale, capacità di carico elevata e praticità quotidiana, senza rinunciare alla stabilità tipica delle ruote larghe. È una soluzione orientata all’uso misto, adatta a pendolarismo, commissioni, percorsi urbani irregolari e sterrati leggeri, con un’impostazione equilibrata tra comfort, robustezza e trasportabilità.

Doppia opzione di batteria per uscite lunghe e ricarica flessibile

Il punto di forza della A20/B20 è la batteria al litio rimovibile disponibile in due configurazioni, 48V 18Ah oppure 48V 15Ah. La versione da 18Ah consente di arrivare fino a 100 km di autonomia in condizioni favorevoli, rendendola adatta a spostamenti prolungati e a chi non vuole ricaricare frequentemente.

La batteria rimovibile semplifica la gestione quotidiana: può essere ricaricata in casa o in ufficio senza spostare la bici, un vantaggio concreto per chi vive in appartamento o utilizza l’e-bike per lavoro.

Telaio pieghevole in lega rinforzata con portata fino a 150 kg

La A20/B20 adotta un telaio pieghevole in lega di alluminio ad alta resistenza, con saldature rinforzate e una capacità di carico fino a 150 kg. Questo la rende particolarmente indicata per chi trasporta borse, spesa o attrezzatura, mantenendo una guida stabile e sicura.

Il meccanismo pieghevole aggiunge praticità nei trasporti e nello stoccaggio, senza compromettere la solidità strutturale durante l’uso.

Pneumatici fat 20×4.0 e freni a doppio disco per controllo su fondi difficili

Le ruote fat da 20×4.0 assicurano un’ampia impronta a terra, migliorando trazione e stabilità su asfalto rovinato, strade bagnate e sterrati. Questa configurazione riduce vibrazioni e perdite di aderenza, rendendo la guida più prevedibile anche a pieno carico.

La frenata è affidata a freni a disco meccanici anteriori e posteriori, una scelta coerente con l’uso urbano e misto, capace di garantire controllo e sicurezza in diverse condizioni.

Comfort di guida con sospensione anteriore e cambio a 7 velocità

La sospensione anteriore contribuisce ad assorbire buche e irregolarità, migliorando il comfort soprattutto sui tratti sconnessi. In abbinamento, il cambio a 7 velocità permette di gestire meglio partenze, salite e tratti pianeggianti, adattando la cadenza alla situazione.

Questa combinazione rende la bici adatta anche a chi percorre distanze medio lunghe e vuole ridurre l’affaticamento.

Display LCD chiaro e informazioni sempre sotto controllo

Il display LCD retroilluminato offre una lettura immediata dei dati essenziali: velocità, livello batteria, distanza percorsa e modalità di assistenza. La buona visibilità facilita il controllo durante la guida, anche in condizioni di luce non ideali.

Accessori inclusi per la vita di tutti i giorni

La A20/B20 nasce con una dotazione pratica orientata all’uso quotidiano. Include un portapacchi posteriore e un cestino anteriore con capacità fino a 10 kg, ideali per la spesa e le commissioni. È presente anche uno specchietto retrovisore grandangolare, utile per aumentare la consapevolezza del traffico e migliorare la sicurezza nei cambi di corsia.

Limiti da considerare

Il motore da 250W privilegia autonomia e legalità rispetto a prestazioni sportive. Inoltre, come tutte le fat e-bike con telaio rinforzato e accessori, il peso complessivo richiede attenzione nelle manovre a bici spenta.

Quando sceglierla

La A20/B20 è indicata per chi cerca una fat bike elettrica pieghevole, robusta e con grande autonomia, adatta a pendolarismo, commissioni e percorsi misti, con la comodità di accessori già inclusi e una portata elevata.

Specifiche tecniche

Modello: A20/B20 Bici Elettrica Pieghevole

Motore: 250W

Batteria: 48V 18Ah oppure 48V 15Ah, rimovibile

Autonomia: fino a 100 km

Telaio: Lega di alluminio rinforzata, pieghevole

Portata massima: 150 kg

Ruote: 20″ × 4.0″ fat tire antiscivolo

Freni: Disco meccanici anteriori e posteriori

Sospensioni: Anteriore

Cambio: 7 velocità

Display: LCD retroilluminato

Accessori: Portapacchi posteriore, cestino anteriore (10 kg), specchietto retrovisore

Utilizzo ideale: Urbano, pendolarismo, sterrato leggero, carichi

URLIFE Bicicletta Elettrica

La URLIFE E20 è una bicicletta elettrica pensata per chi cerca una soluzione pratica, equilibrata e adatta all’uso quotidiano, senza rinunciare a comfort e stabilità. Con ruote da 20×3 pollici, si posiziona a metà strada tra una e-bike urbana classica e una fat bike vera e propria, offrendo una guida più stabile rispetto alle coperture standard ma con un ingombro e una maneggevolezza ideali per la città.

È una scelta orientata soprattutto al pendolarismo urbano, ma con caratteristiche che le permettono di affrontare anche sterrati leggeri e strade dissestate, rendendola una compagna affidabile per spostamenti quotidiani e tempo libero.

Batteria rimovibile da 48V per autonomia estesa e ricarica comoda

La URLIFE E20 è equipaggiata con una batteria Li-ion da 48V 13Ah, in grado di offrire un’autonomia reale compresa tra 80 e 100 km in modalità pedalata assistita, a seconda del terreno, del peso del ciclista e del livello di assistenza utilizzato.

La batteria rimovibile rappresenta un vantaggio concreto per chi utilizza la bici ogni giorno: può essere ricaricata comodamente in casa o in ufficio, senza dover spostare l’intero mezzo, rendendo la E20 particolarmente adatta all’uso urbano e lavorativo.

Motore brushless da 250W e velocità conforme all’uso cittadino

Il motore brushless da 250W fornisce una spinta progressiva e controllata, con una velocità massima di 25 km/h, in linea con le normative europee. L’erogazione è pensata per garantire accelerazioni fluide e salite gestibili, senza comportamenti bruschi o difficili da controllare.

Le ruote da 20×3 pollici contribuiscono a rendere la pedalata più confortevole rispetto alle e-bike con coperture strette, migliorando assorbimento delle vibrazioni e stabilità sul pavé e sull’asfalto rovinato.

Sicurezza e comfort per l’uso quotidiano

Dal punto di vista della sicurezza, la URLIFE E20 è dotata di freni a disco affidabili, che assicurano una frenata uniforme e prevedibile anche in condizioni di pioggia o fondo scivoloso. La forcella con sospensione anteriore aiuta a smorzare buche e irregolarità, aumentando il comfort nei tragitti cittadini e sui percorsi meno curati.

La dotazione luminosa comprende un faro anteriore a LED e un catarifrangente posteriore, fondamentali per migliorare la visibilità nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione. I pneumatici antiscivolo da 20×3″ completano il quadro, offrendo una buona aderenza su diversi tipi di superficie.

Tre modalità di utilizzo e cambio a 7 velocità

La bici offre tre modalità di guida, che permettono di adattarsi facilmente a diversi contesti: modalità elettrica, pedalata assistita e utilizzo completamente manuale. Questa flessibilità consente di risparmiare batteria quando serve o di affidarsi maggiormente all’assistenza nei tratti più impegnativi.

Il cambio a 7 velocità garantisce passaggi fluidi e una buona gestione della cadenza, risultando utile sia in città che su percorsi leggermente collinari o misti.

Display LCD a colori e controllo immediato delle informazioni

Uno degli elementi distintivi della URLIFE E20 è il display LCD a colori, chiaro e intuitivo, che fornisce in tempo reale tutte le informazioni essenziali: velocità, livello della batteria, modalità di assistenza e dati di percorrenza. Questo permette una gestione più consapevole della guida e dell’autonomia, senza distrazioni.

Limiti da considerare

Le ruote da 20×3 pollici offrono un buon compromesso tra comfort e maneggevolezza, ma non raggiungono la trazione estrema delle fat bike da 4 pollici. Inoltre, il motore da 250W privilegia l’efficienza e l’uso urbano rispetto alle prestazioni off-road più impegnative.

Quando sceglierla

La URLIFE E20 è indicata per chi cerca una e-bike affidabile per il pendolarismo urbano, con un’autonomia elevata, una guida confortevole e la possibilità di affrontare senza problemi anche strade dissestate e sterrati leggeri. È una scelta adatta a chi vuole una bici elettrica equilibrata, facile da usare e ben accessoriata per l’uso quotidiano.

Specifiche tecniche

Modello: URLIFE E20

Tipologia: Bici elettrica per adulti

Motore: Brushless 250W

Velocità massima: 25 km/h

Batteria: 48V 13Ah Li-ion rimovibile

Autonomia: 80–100 km (pedalata assistita)

Ruote: 20 × 3″ pneumatici antiscivolo

Cambio: 7 velocità

Freni: Disco anteriori e posteriori

Sospensioni: Forcella anteriore ammortizzata

Illuminazione: Faro LED anteriore, catarifrangente posteriore

Display: LCD a colori

Modalità di guida: Elettrica, assistita, manuale

Utilizzo ideale: Pendolarismo urbano, percorsi misti, tempo libero

Nilox, Ebike X10, Bici Elettrica Pieghevole

Nilox X10: fat bike elettrica pieghevole per muoversi ovunque con semplicità

La Nilox X10 è una bici elettrica pieghevole pensata per chi cerca versatilità, praticità e facilità d’uso in un mezzo adatto sia alla città sia ai percorsi più irregolari. Grazie alle gomme FAT da 20×4 pollici, a una struttura compatta e a una dotazione orientata all’uso quotidiano, la X10 si propone come una soluzione equilibrata per pendolarismo, tempo libero e spostamenti su fondi misti, senza entrare nel territorio delle fat bike più ingombranti o specialistiche.

Gomme fat 20×4.0 e ciclistica pensata per ogni terreno

Uno dei punti chiave della Nilox X10 è la presenza di pneumatici larghi da 20×4.0, che garantiscono maggiore stabilità e trazione rispetto alle e-bike tradizionali. Questo permette di affrontare asfalto rovinato, pavé, sterrati leggeri, sabbia compatta e fondi sconnessi con più sicurezza e comfort.

Le gomme fat lavorano in sinergia con il telaio compatto, offrendo una guida stabile ma facile da gestire, adatta anche a chi non ha grande esperienza con le bici elettriche.

Autonomia fino a 70 km per l’uso quotidiano e il tempo libero

La Nilox X10 monta una batteria da 36 V 13 Ah (468 Wh), che consente di raggiungere fino a 70 km di autonomia in modalità assistita, in condizioni favorevoli. Si tratta di un valore adeguato per l’uso urbano quotidiano, per tragitti casa lavoro e per uscite nel tempo libero senza l’ansia di ricaricare continuamente.

L’autonomia reale varia in base a peso del ciclista, livello di assistenza e tipo di percorso, ma resta coerente con l’impostazione pratica e cittadina della bici.

Motore 36V da 250W e cambio Shimano a 6 velocità

Il motore da 36 V / 250 W, con una coppia di 53 Nm, offre una spinta fluida e controllata, ideale per partenze, salite moderate e mantenimento della velocità in città. La velocità massima è limitata a 25 km/h, in linea con le normative europee.

Il cambio Shimano a 6 velocità permette di adattare la pedalata a diversi contesti, rendendo la guida più confortevole sia nei tratti pianeggianti sia nelle zone leggermente collinari.

Telaio pieghevole e design compatto per la mobilità urbana

La Nilox X10 è una bici elettrica pieghevole, caratteristica che la rende particolarmente pratica per chi ha poco spazio o deve trasportarla in auto, camper o mezzi pubblici. Il telaio ripiegabile mantiene una buona solidità strutturale e consente di riporre la bici con facilità quando non viene utilizzata.

Il design è moderno e deciso, con una configurazione che privilegia funzionalità e immediatezza d’uso più che soluzioni estetiche complesse.

Sicurezza e dotazione per l’uso quotidiano

Dal punto di vista della sicurezza, la X10 è dotata di freni a disco meccanici anteriori e posteriori, che assicurano una frenata affidabile nelle condizioni tipiche di utilizzo urbano e su fondi misti.

La presenza di luci LED anteriori e posteriori migliora la visibilità durante la guida serale, mentre il display LCD a 5 livelli consente di tenere sotto controllo assistenza, velocità e stato della batteria in modo semplice e immediato.

Limiti da considerare

La batteria da 36V privilegia equilibrio e leggerezza rispetto a prestazioni più spinte. Inoltre, l’impostazione della Nilox X10 è più orientata a uso urbano e misto che all’off-road impegnativo. Le sospensioni non sono pensate per percorsi tecnici, ma per comfort su strade irregolari.

Quando sceglierla

La Nilox X10 è indicata per chi cerca una fat bike elettrica pieghevole semplice, affidabile e legale su strada, ideale per pendolarismo, commissioni quotidiane e tempo libero su terreni variabili. È una scelta adatta a chi vuole comodità, facilità di trasporto e una guida stabile, senza complicazioni tecniche inutili.

Specifiche tecniche

Modello: Nilox X10

Tipologia: Bici elettrica pieghevole FAT

Motore: 36 V / 250 W

Coppia: 53 Nm

Velocità massima: 25 km/h

Batteria: 36 V 13 Ah (468 Wh)

Autonomia: fino a 70 km (modalità assistita)

Ruote: 20″ × 4.0″ FAT

Cambio: Shimano 6 velocità

Freni: Disco meccanici anteriori e posteriori

Illuminazione: Luci LED anteriori e posteriori

Display: LCD a 5 livelli

Telaio: Pieghevole

Utilizzo ideale: Urbano, percorsi misti, tempo libero