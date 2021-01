Lazio-Roma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-01-2021

Impronosticabile ed affasciante: il derby di Roma, che mette di fronte la Lazio di Simone Inzaghi e la Roma di Paulo Fonseca, andrà in scena venerdì 15 alle ore 20,45 in un match che nessuno dei due club vuole perdere.

Lazio-Roma, derby. Giornata 18 di Serie A

Dopo quasi un intero girone di Serie A, il nostro campionato è pronto ad ospitare uno dei match più importanti della storia del nostro calcio, la stracittadina di Roma.

Lazio-Roma è, da sempre, più di un semplice derby tra due squadre della stessa città, ma è il confronto tra due filosofie di gioco e di vita diverse che aspettano questa partita per capire chi potrà essere, in attesa del prossimo confronto, il vero Re di Roma.

Un derby della capitale tanto affascinante quanto diverso, perchè, quello che metterà di fronte le due compagini nell’anticipo del Venerdì, sarà il primo confronto romano senza tifosi.

A causa dell’ormai conosciuta situazione legata al Covid-19, mancherà l’apporto del “12 uomo” e priverà il derby dei suoi colori e dei suoi cori sugli spalti, che contornavano in maniera perfetta lo spettacolo in mezzo al campo.

Ecco perché, nella già lunghissima storia del Derby di Roma, questo match sarà unico nel suo genere, ed ecco perché le due squadre scenderanno in campo anche, e soprattutto, per l’onore proprio e dei propri tifosi.

I biancocelesti di Inzaghi puntano sulle giocate di Milinkovic Savic, sull’inventiva di Luis Alberto e sui gol di Immobile, per continuare la rincorsa ai posti nobili della classifica di Serie A; i giallorossi di Fonseca si affideranno all’estro di Mkhitaryan, l’intelligenza di Pellegrini e lo spirito realizzativo di Dzeko, per dimostrarsi degni di poter rincorrere un posto in Champions e, chissà, persino lo scudetto.

Eppure, in quei 90 minuti, nessun calcolo sarà studiabile e i pronostici si azzereranno in una partita che ha tutto in palio e non ha niente a che vedere con il proseguo del campionato.

Lazio-Roma è la sfida tra due identità: quella biancoazzurra, legata al simbolo dell’aquila e di chi l’ha difesa come Giorgio Chinaglia, Juan Sebastian Veron, Miroslav Klose e tantissimi altri che si contrappone a quella giallorossa, simboleggiata dalla lupa e dall’amore per la storica tradizione della propria città che ha legato a se nomi di grande livello come Paulo Roberto Falcao, Roberto Pruzzo e Francesco Totti.

Lazio-Roma aprirà il weekend sportivo di Serie A e non potevamo chiedere di meglio.

Come vedere Lazio-Roma Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il derby di Roma, con calcio d’inizio programmato per le ore 20,45 di venerdì 15 gennaio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Roma

Caicedo esulta assieme a Simone Inzaghi per la rete alla Juventus allo scadere. Riuscirà a segnare anche al derby? fonte: Twitter Lazio

Simone Inzaghi si prepara al derby con una squadra in ottima forma, capace di vincere 3 partite su 3 nelle ultime uscite.

Ancora da monitorare le condizioni di Luis Alberto, che ha subito un affaticamento nei giorni precedenti, ma dovrebbe giocare. Immobile e Caicedo coesisteranno anche durante il derby, mentre il 3-5-2 si completerà con Marusic e Lazzari sugli esterni.

Paulo Fonseca cerca la prima affermazione della sua Roma in un big match e il derby è il giusto momento per provarci.

Mirante non ce la fa, Pau Lopez sfiderà il connazionale Reina tra i pali. Ibanez preferito a Kumbulla, mentre Karsdorp e Spianzzola prendono posto sugli esterni.

Pellegrini giocherà di nuovo da trequartista, lasciando il centrocampo a Villar e Veretout.

Probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Precedenti e statistiche di Lazio-Roma

Derby, 3 punti e sogno scudetto. La Roma vuole vincere

Derby numero 190 nella capitale. La Roma ha vinto 71 volte, rispetto alle 53 affermazioni della Lazio.

Doppio 1-1 lo scorso anno. In entrambe le partite la Roma non ha saputo sfruttare l’iniziale vantaggio (Kolarov all’andata, Dzeko al ritorno) ed è stata recuperata dalla Lazio (Luis Alberto e Immobile).

Il giallorosso Dino Da Costa è il giocatore che ha segnato più gol nel derby (12), ma viene contato anche un gol siglato in una partita non ufficiale. Francesco Totti è il giocatore con più gol segnati in campionato (11).

Per la Lazio è Silvio Piola il miglior marcatore nei derby con 7 gol.

