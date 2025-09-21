Lazio – Roma Diretta Tv e Streaming Live 4° Giornata Serie A

Dove vedere Lazio – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Serie A, Domenica 21 Settembre ore 12:30.

Il Derby della Capitale tra Lazio e Roma arriva subito alla 4° Giornata: la rivalità infinita torna a infiammare l’Olimpico

La storia si ripete e la passione torna a travolgere Roma: domenica andrà in scena il Derby della Capitale, con Lazio e Roma pronte a rinnovare una sfida che infiamma la città dal lontano 1929.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo una sconfitta in campionato, e questo rende ancora più alta la tensione e la voglia di riscatto.

Nessuno vuole uscire battuto dal primo confronto stagionale, in una partita che vale molto più dei tre punti e che da sempre rappresenta orgoglio, identità e supremazia cittadina.

Tutto pronto per il 163° Derby della Capitale in Serie A, una sfida che accende Roma e che domenica riporterà in campo Lazio e Roma. Le due squadre si erano affrontate l’ultima volta lo scorso aprile, in piena corsa Champions, quando il match si chiuse sull’1-1: al vantaggio biancoceleste firmato da Alessio Romagnoli rispose Matias Soulé, regalando un punto per parte in un Olimpico bollente. Alla fine della scorsa stagione la Roma si è dovuta accontentare del quinto posto, mentre la Lazio è rimasta fuori dall’Europa, decidendo di affidarsi di nuovo a Maurizio Sarri.

Il ritorno del tecnico non è stato semplice: il club è stato penalizzato dal blocco del mercato estivo e nelle prime tre giornate sono già arrivate due sconfitte. Dopo il ko con il Como all’esordio, i biancocelesti hanno travolto il Verona con un netto 4-0, salvo poi cadere inaspettatamente contro il neopromosso Sassuolo (0-1). Numeri che pesano, considerando che la squadra ha conquistato solo due successi nelle ultime tredici gare interne in Serie A.

La Lazio potrà però contare su una tradizione positiva: non perde un derby in casa da otto partite consecutive, record assoluto del club. Una striscia che Sarri spera di allungare, ma che questa volta sarà messa a dura prova contro una Roma determinata a ribaltare la storia recente.

Dopo l’avvio complicato della scorsa stagione, la Roma ha saputo rialzarsi e sorpassare la Lazio, conquistando quattro punti negli ultimi due confronti diretti. I numeri parlano chiaro: nelle ultime quattro stracittadine di Serie A i giallorossi hanno incassato appena un gol, alimentando le aspettative in vista del primo derby con Gian Piero Gasperini in panchina.

La squadra ha iniziato bene il nuovo campionato con due vittorie di misura: 1-0 al Bologna all’esordio e successo sul Pisa con un’altra porta inviolata prima della sosta. La battuta d’arresto è arrivata solo contro il Torino, dove la Roma ha sprecato diverse occasioni ed è stata punita con una sconfitta di misura. Tuttavia, il dato confortante è che nel 2025, sotto la gestione che ha preso il testimone da Claudio Ranieri, i giallorossi non hanno mai collezionato due ko consecutivi, e cadere proprio contro la Lazio non è contemplato.

Con l’esordio in Europa League in programma la prossima settimana a Nizza, la Roma arriva al Derby della Capitale con i favori del pronostico, ma si sa: in una sfida così sentita, le statistiche contano poco e l’orgoglio cittadino può ribaltare ogni logica.

Formazioni Ufficiali di Lazio – Roma:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Kone’, Angelino; Pellegrini, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro SOZZA, assistenti di linea BACCINI e VECCHI. Quarto ufficiale AYROLDI, al Var DI PAOLO e MASSA.

Guarda Lazio – Roma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Lazio – Roma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Lazio-Roma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lazio – Roma di Domenica 21 Settembre alle 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lazio – Roma su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Pronostico Lazio – Roma:

Il Derby della Capitale promette scintille e, come spesso accade, potrebbe chiudersi in parità. Il nostro pronostico è Lazio-Roma 1-1: i biancocelesti hanno avuto un avvio di stagione poco convincente, ma davanti al proprio pubblico possono trovare compattezza e strappare almeno un punto contro i rivali storici.

Questa stracittadina è da anni tra le più calde d’Europa e detiene il primato di cartellini in Serie A nel nuovo millennio. Mantenere la calma sarà decisivo, perché la tensione in campo e sugli spalti sarà altissima. Molto dipenderà anche dalle mosse dei due allenatori, con Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini pronti a guidare le rispettive squadre in un duello non solo tecnico ma anche psicologico.

I migliori bookmaker