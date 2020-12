Lazio, ottavi Champions League: calendario con orari, date e canali diretta TV-Streaming! Tutti i segreti del Bayern Monaco

Urna poco benevola per la squadra di Simone Inzaghi che pesca i Campioni d’Europa uscenti del Bayern Monaco. Sarà soprattutto la sfida tra Immobile e Lewandowski.

Sarà Ciro contro Robert. La sfida a distanza che si è svolta durante tutto l’arco di questo caotico 2020 a suon di gol e prestazioni altisonanti, finalmente sarà “risolta” in mezzo al campo da gioco.

I due attaccanti più prolifici d’Europa si vedranno, l’uno contro l’altro, durante gli ottavi di finale di Champions League che hanno sancito il doppio confronto tra Lazio e Bayern Monaco.

I due si sfiorarono nel lontano 2014, quando Immobile passò al Borussia proprio per far dimenticare il polacco, ma mai avrebbero pensato di avere la possibilità di sfidarsi durante il loro miglior periodo di forma in carriera.

Oltre i due superbomber, la sfida tra Lazio e Bayern Monaco sarà un banco di prova affascinante per capire il vero livello della squadra di Simone Inzaghi che ha già sorpreso i tedeschi del Borussia Dortmund.

Oggettivamente, la sfida sembra andare verso un solo senso, ovvero la vittoria schiacciante del Bayern, detentrice del trofeo e del Triplete 2020, ma la Lazio ha più volte dimostrato di saper tirare fuori gli artigli durante le partite di grande importanza. Se la squadra di Flick commetterà il grave errore di prendere sottogamba i biancocelesti, potremmo assistere ad una grande sorpresa.

Date Ottavi di Finale Champions League: andata all’Olimpico e ritorno all’Allianz.

Già emanate le date e gli orari per la sfida degli ottavi di finale di Champions League tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i bavaresi di Hans-Dieter Flick.

Sarà la Lazio la prima squadra ad ospitare la fase ad eliminazione diretta degli attuali Campioni d’Europa il 23 febbraio 2021 alle 21:00 ovviamente allo Stadio Olimpico di Roma.

I bavaresi, invece, ospiteranno gli ottavi di finale di ritorno il 17 marzo 2021 alle 21:00 per sancire quale tra le due compagini passerà il turno.

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco Diretta Tv Streaming

Il doppio confronto tra Lazio e Bayern Monaco sarà visibile in chiaro sui canali Sky che possiede i diritti della competizione dalle grandi orecchie. Per chi volesse vedere la partita in streaming, potrà usufruire dei due piani di abbonamento offerti da Sky.

La prima soluzione è, senza dubbio, SkyGo che è scaricabile da tutti i dispositivi a patto che si abbia un contratto Sky; la seconda è NowTv che, con un abbonamento al pacchetto sport, permette di vedere la partita senza avere un decoder Sky.

Ci sarà attesa anche per capire quale sfida verrà messa in chiaro sulle reti Mediaset.

Alla scoperta del Bayern Monaco: Imbattuti e Campioni uscenti. I bavaresi di Flick sembrano non avere difetti.

C’è poco da dire nei riguardi di quella che, attualmente, è la rosa più bella e forte del mondo. Se non sono bastati un roboante 8-2 al Barcellona, una Champions League conquistata e un Triplete messo in bacheca per convincere tutti gli addetti ai lavori riguardo la qualità immensa di questa rosa, basti pensare che quest’anno Flick e i suoi ragazzi hanno un’arma in più.

Impossibile migliorare un 11 titolare che gioca con una facilità di calcio disarmante e costruisce le proprie fortune non solo sui gol di Lewandowski ma sulla capacità di ognuno di saper esaltare le qualità dell’altro. Muller conosce gli schemi bavaresi come le proprie tasche, Kimmich è l’apoteosi della duttilità, Goretzka fa del dominio tecnico e fisico il suo credo, Neuer è il leader, eppure quest’anno c’è anche maggior profondità.

Gli innesti di Douglas Costa e Choupo Moting permettono ai bavaresi di avere alternative di alto livello e i giovani, Musiala su tutti, si stanno integrando bene.

Per la Lazio sarà davvero dura.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Müller, Tolisso, Coman; Lewandowski. All.: Flick.

