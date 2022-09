Lazio-Napoli, prepartita Spalletti: “Mi aspetto una reazione dalla squadra. Kvaratskhelia ha bisogno di adattarsi”

Alla vigilia dell’anticipo della quinta giornata di campionato tra Lazio e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

Bisognerà ripartire dal pari deludente contro il Lecce. La partita di mercoledì non è andata come Luciano Spalletti si aspettava. Sabato, però, arriverà un avversario ancora più difficile: la Lazio. Il tecnico si aspetta un’alta qualità di gioco e meno tocchi, rispetto a come si è visto contro i giallorossi. Servirà un approccio diverso contro la buona squadra di Maurizio Sarri.

Del tecnico, Spalletti ha elogiato la qualità del suo calcio, soprattutto quando allenava proprio il Napoli. Il suo è un calcio di pressione che potrebbe creare qualche problema alla difesa azzurra. Per questo motivo che servirà il miglior Kvaratskhelia, a secco nelle ultime due giornate di campionato. Il georgiano, però, ha ancora bisogno di continuità e di adattamento per poter rendere al meglio.

Il calcio giocato della squadra è stato aspramente criticato da tutti i tabloid. Ad essere stato attaccato è stato l’ampio turnover messo in atto dal tecnico, con dei giocatori che si erano conosciuti da poco. Perciò, per domani Spalletti vorrà schierare tutti i titolari per cercare di avere un gioco diverso da quello che si è potuto vedere.

Ci si aspetta una reazione diversa dalla squadra. Gli allenamenti sono ad un buon punto ma Spalletti si aspetta sempre il meglio dai propri uomini. Una risposta diversa che dovrà arrivare anche in vista dell’esordio europei dei partenopei contro il Liverpool mercoledì sera.