Lazio-Napoli, prepartita Spalletti: “Con la Lazio partita di spessore. Voglio una squadra che non rinunci mai”

Alla vigilia del match di domenica sera tra Lazio e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prima della gara. Le parole del tecnico.

Il Napoli deve rialzarsi dopo la brutta sconfitta, ed eliminazione, contro il Barcellona in Europa League. I catalani hanno predominato sin dal primo minuto ma Luciano Spalletti si è ritenuto soddisfatto per l’identità di gioco che la squadra ha mostrato. Si ritorna in campionato con un’altra ghiottissima occasione per il Napoli dopo i pareggi di Milan ed Inter.

Si giocherà contro la Lazio e non sarà una sfida banale ma una che potrebbe decidere le sorti del campionato. Per lo scudetto sarà una sfida senza esclusioni di colpi e bisognerà dimostrare la stessa fame agonistica anche all’Olimpico contro i biancocelesti. Una buona notizia già arriva per l’allenatore, infatti Lobotka sembra aver smaltito l’infortunio e sarà tra i convocati.

Difficilmente, però, lo slovacco possa già giocare dal primi minuto, più probabile un suo impiego nella ripresa. Ci sarà, sicuramente, Osimhen mentre da valutare ancora le condizioni di Anguissa e Lozano che saranno rese note la prossima settimana. La partita sarà contro l’ex allenatore azzurro, Maurizio Sarri, che ha fatto la giocare il Napoli in una maniera eccellente, ricevendo elogi da tutto il mondo.

L’allenatore vuole vedere una squadra che non rinuncia mai, che lotti su ogni pallone e che abbia sempre una grande forza di volontà. Con la Lazio sarà un treno che non si potrà perdere anche se i biancocelesti giocano bene. L’obbiettivo resta sempre il piazzamento in Champions League ma non si esclude anche altro.

