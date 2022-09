Lazio-Napoli 1-2, post-partita Spalletti: “Partita tenace e di grande livello. Abbiamo reagito bene dopo il pari col Lecce”

Lazio-Napoli 1-2: gli azzurri rispondono alla reti di Zaccagni con i gol di Kim e Kvaratskhelia. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Il riscatto c’è stato. Dopo il pari deludente contro il Lecce, il Napoli doveva solamente vincere all’Olimpico contro la Lazio, e ci è riuscito. La prestazione è stata a dir poco straordinaria, specie nel secondo tempo dove il Napoli ha aumentato la propria intensità. Luciano Spalletti è davvero soddisfatto di quanto visto contro i biancocelesti.

Tutto merito dei due nuovi acquisti: Kim e Kvaratskhelia. I due giocatori sono stati individuati dagli ottimi scout del Napoli. Tutti erano perplessi su Kvara ma il georgiano ha subito fatto vedere tutte le sua qualità, trovando anche la rete, così come anche Kim. Partita di grande qualità e di intelligenza, ha ammesso il tecnico, forse anche meglio di quella dell’anno scorso dove i partenopei vinsero all’ultimo minuto di recupero.

Ribaltare una partita che si era complicata, specie nel primo tempo, non era affatto cosa semplice. A volte la squadra si perde in alcune banalità e per questo bisognerà fare ancora dei passi in avanti per cercare di arrivare con la migliore concentrazione possibile. Tutto questo arriva a pochi giorni all’esordio in Champions League.

Al Maradona arriverà il Liverpool mercoledì e questa vittoria è solamente un biglietto da visita. L’impatto nelle partite deve essere questo, anche se di fronte si ha uno squadrone blasonato. Solo così si potrà crescere ed essere continui.