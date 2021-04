Lazio-Milan dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 26-4-2021

Dove vedere Lazio Milan, posticipo della 33° Giornata di Serie A, lunedì 26 Aprile alle ore 20.45. la partita Lazio-Milan sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky, ma visibile anche su Now TV.

Partita cruciale per entrambe le squadre, la Lazio deve cercare di rientrare in zona Champions League, il Milan non può più sbagliare. perdere vorrebbe dire giocarsi la Champions punto su punto con le altre annullando il minimo vantaggio attuale.

E’ tutto pronto all’Olimpico di Roma per la sfida tra Lazio e Milan. Entrambe le squadre vengono da due sconfitte importanti contro Napoli e Sassuolo e non possono permettersi di sbagliare più nulla. La Lazio rischia di non andare in Champions, stessa cosa vale per il Milan che ha il destino nelle sue mani, ma non può continuare ad essere così incostante. Sarebbe un peccato non centrare il 4° posto da campioni d’inverno. i biancocelesti hanno fatto una buona figura in Champions League e cercheranno di ritornarci per il secondo anno di fila.

Lazio-Milan, 33° Giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Lazio-Milan:

Qualche dubbio da sciogliere per Simone Inzaghi, appena guarito dal Covid. Escalante e Luiz Felipe non dovrebbero recuperare. Qualche dubbio su Lucas Leiva e Luis Alberto, ma dovrebbero partire titolari. Solito 3-5-2 con Lazzari e Fares sulle fasce di centrocampo. In attacco il solito tandem Correa Immobile.

Anche per Stefano Pioli ci sono molti dubbi che riguardano due calciatori, Ibrahimovic e Theo Hernandez. Si cercherà di recuperarli fino all’ultimo minuto possibile prima della lista ufficiale dei convocati. In caso Dalot sulla sinistra. Recupera Bennacer che farà coppia con Kessie a centrocampo. Attenzione in attacco, Mandzukic potrebbe partire titolare, con Rebic sulla sinistra, altrimenti uno tra Rebic e Leao giocherà prima punta.

Probabili formazioni Lazio-Milan:

LAZIO (3-5-2)- Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.

Come vedere Lazio-Milan in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita: Lazio-Milan

Data: Lunedì 26 Aprile 2021

Orario: 20.45

Canali TV: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

Streaming: Sky Go

La partita Lazio Milan, posticipo della 33° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). C’è la possibilità di seguire la partita con l’app Sky Go sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Un’ulteriore possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente ai suoi clienti che hanno acquistato il pacchetto Sport di vedere anche le partite di Serie A.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lazio-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante Play presente nel player in basso.

https://www.raiplayradio.it/radio1/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lazio-Milan:

Sono 75 i precedenti tra Lazio e Milan. 19 vittorie della Lazio, 35 pareggi e 21 vittorie del Milan. L’ultimo successo della Lazio risale alla stagione 2017/18, fu un 4-1 con le reti di Immobile (tripletta), Luis Alberto, Montolivo. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, 1-1 con le reti di Corre a a Kessie. L’ultimo successo del Milan risale alla stagione 2019/20, 0-3 con le reti di Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

