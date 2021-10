Lazio-Marsiglia: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 21-10-2021

Dove vedere Lazio-Marsiglia, match valido per la 3°giornata di Europa League. La partita si giocherà giovedì 21 settembre alle 18:45 allo Stadio Olimpico. Lazio Marsiglia sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Dopo la straordinaria vittoria per 3-1 contro l’Inter, la Lazio ritorna a giocare anche in Europa League. I biancocelesti, nell’ultimo turno, avevano vinto per 2-0 contro la Lokomotiv Mosca. Contro i russi, però, i capitolini avevano perso il loro uomo migliore ossia Immobile che si era infortunato. Il giocatore ha recuperato ed è stato proprio lui uno dei marcatori del trionfo contro i campioni d’Italia.

La Lazio vorrà far bene anche in Europa League e questa volta dovrà vedersela col Marsiglia. I francesi vengono da due pareggi consecutivi, ultimo lo 0-0 contro il Galatasaray. La squadra di Maurizio Sarri vorrà portarsi in testa al girone E e dovrà obbligatoriamente vincere contro gli uomini di Jorge Sampaoli.

Dove vedere Lazio-Marsiglia in diretta TV e streaming

P artita: Lazio-Marsiglia

Lazio-Marsiglia Data: Giovedì 21 settembre 2021

Giovedì 21 settembre 2021 Orario: 18:45

18:45 Canale TV: Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre)

Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) Streaming: DAZN, Sky Go

Lazio-Marsiglia, match della 3°giornata di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Lazio– Marsiglia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio–Marsiglia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Lazio Marsiglia è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno (numero 252 e 201 del satellite). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Lazio Marsiglia sarà a cura di Dario Massara e Fernando Orsi.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare in radiocronaca Lazio Marsiglia

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Marsiglia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lazio-Marsiglia, le probabili formazioni

La Lazio scenderà in campo con un 4-3-3 che darà spazio al turnover. A porta Strakosha per la difesa ci dovrebbero essere i centrali Luiz Felipe e Acerbi, squalificato contro l’Inter. Sulle fasce Lazzari e Hysaj. Per il centrocampo Milinkovic-Savic affiancherà Cataldi e Basic. In attacco, Sarri non rinuncia al tridente composto da Pedro e Zaccagni dietro la punta Immobile.

Per il Marsiglia un 3-3-3-1. L’estremo difensore sarà l’ex Roma, Pau Lopez. A difesa Balerdi, Caleta-Car e Peres. Per il centrocampo a tre dal primo minuto dovrebbero esserci Lirola, Gueye e Guendouzi. Sulla trequarti Gerson, Harit e de la Fuente dietro l’unica punta Payet.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Marsiglia (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet.

Precedenti e statistiche

Lazio e Marsiglia si sono già incrociate in passato in Europa League nell’edizione 2018-19. Le squadre erano allenate da Simone Inzaghi e Rudi Garcia. Nel girone H a Marsiglia è terminata 3-1 per la Lazio con le reti di Wallace, Caicedo e Marusic. Per i francesi il gol di Payet. All’Olimpico vinse sempre la Lazio per 2-1 con le reti di Parolo e Correa mentre per gli ospiti una rete di Thauvin.

