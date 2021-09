Lazio-Lokomotiv Mosca: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 30-9-2021

Dove vedere Lazio-Lokomotiv Mosca, match valido per la 2°giornata di Europa League. La partita si giocherà giovedì 30 settembre alle 21:00 all’Olimpico. Lazio Lokomotiv Mosca sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Esordio europeo in casa per la Lazio di Maurizio Sarri che affronterà il Lokomotiv Mosca. Non è iniziato nel migliore dei modi l’avventura dei biancocelesti in Europa League. Giovedì scorso è arrivata la sconfitta in Turchia contro il Galatasaray. Il KO non è arrivato per demeriti della Lazio ma, bensì, per una svista clamorosa del portiere Strakosha che ha regalato i tre punti ai Leoni.

I russi, invece, vengono da un buon pareggio guadagnato contro il Marsiglia, acciuffato a pochi minuti dal termine con una rete di Anjorin. Il Galatasaray resta l’unica squadra con una vittoria ma la Lazio vorrà riscattarsi della sconfitta ad Istanbul e collezionare i suoi primi tre punti nella competizione.

Dove vedere Lazio-Lokomotiv Mosca in diretta TV e streaming

Partita: Lazio-Lokomotiv Mosca

Data: 30 settembre 2021

Orario: 21:00

Streaming: DAZN, Sky Go

Canale TV: DAZN Channel, Sky Sport

Lazio-Lokomotiv Mosca, match della 2°giornata di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Lazio– Lokomotiv sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio– Lokomotiv Mosca in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Lazio Lokomotiv Mosca è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Probabili formazioni Lazio-Lokomotiv Mosca

La Lazio si presenta con un 4-3-3 non molto diverso da quello di Istanbul. A porta dovrebbe essere riconfermato Strakosha, nonostante l’errore clamoroso. Davanti a lui la difesa con Luiz Felipe e Acerbi come centrali mentre sulle fasce Lazzari ed Hysaj. Per il centrocampo spazio a Akpa Akpro, Leiva e Luis Alberto. In avanti , Sarri non dovrebbe rinunciare a Felipe Anderson e Zaccagni dietro la punta Immobile.

Marko Nikolić giocherà con un 4-4-2. In porta Guilherme e con la difesa composta da Murillo, Magkeev, Jedvaj e Tiknizyan. Nella mediana possibile lo schieramento dei centrali Barinov e Kulikov e sugli esterni spazio a Zhemaletdinov e Beka Beka. In attacco verso la conferma del duo Smolov-Kamano.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guilherme; Murillo, Magkeev, Jedvaj, Tiknizyan; Zhemaletdinov, Barinov, Kulikov, Beka Beka; Smolov, Kamano.

Migliori Bookmakers AAMS