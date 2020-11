Lazio-Juventus, Pirlo: “Partita difficile, ma entusiasmante da giocare”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a Juventus TV alla vigilia della sfida contro la Lazio. Il tecnico bianconero ha ben chiare le difficoltà della partita che ha definito entusiasmante da giocare.

Domani alle ore 12:30 la Juventus sarà di scena all’Olimpico di Roma per affrontare la Lazio nella settima giornata di Serie A.

I bianconeri vengono da tre successi esterni consecutivi tra campionato e Champions League, mentre i biancocelesti in casa sono sempre un osso duro da affrontare. La partita si prospetta equilibrata e la Juventus dovrà fare meno errori possibili per portare a casa tre punti pesanti prima della sosta.

Lo sa bene anche Andrea Pirlo che oggi a Juventus TV, canale ufficiale del club bianconero, ha presentato la sfida dell’Olimpico. Il tecnico bianconero ha riconosciuto come domani si affronteranno due grandi squadre e sarà una partita difficile per entrambe, dichiarando come è una bella partita da giocare: “Sarà sicuramente una bella partita perché queste sono partite belle da giocare. È una partita difficile contro una grande squadra che l’ha dimostrato in questi ultimi anni è sempre stata ad alti livelli quindi sarà una partita difficile da giocare, ma entusiasmante“.

Anche dal punto di vista tattico, Pirlo ha dichiarato come si tratterà di una partita complicata dove la sua squadra dovrà fare attenzione a non sbagliare molto a livello tecnico per limitare le possibili ripartenze biancocelesti favorite dal 3-5-2 di Inzaghi. La Lazio è una squadra già ben collaudata, ma Pirlo vede la sua Juventus in costante crescita ed i miglioramenti si vedono partita dopo partita, con il match di domani che sarà importante anche per questo: “Passo dopo passo stiamo migliorando, siamo ancora in costruzione ma è normale che i punti contano e già da domani il match sarà molto importante sia per la classifica sia per la costruzione della squadra, quindi dovremo affrontarla nel migliore dei modi”.

Il giocatore al momento più in forma della Juventus è Alvaro Morata, con l’attaccante spagnolo che sarà certamente voglioso di andare a segno anche domani. Pirlo ha ribadito come gli sia sempre piaciuto come calciatore e che è stato voluto fortemente sia da lui che dalla società: “Si io lo conoscevo come un giocatore completo e non solo in fase di finalizzazione, lui lo sta dimostrando in queste partite è sempre al centro del gioco perché noi coinvolgiamo sempre i nostri attaccanti e lui si sta trovando molto bene sia in fase offensiva che in quella di finalizzazione. Abbiamo puntato tanto su di lui quando lo abbiamo preso, e ci puntiamo ancora di più adesso che sta bene”.

In vista di domani, Pirlo si aspetta di vedere una Juventus sicura dei propri mezzi, capace di andare a dettare legge anche in una partita così difficile. Per il tecnico domani è una prova molto importante: “Mi piacerebbe vedere una squadra sicura che abbia il dominio della partita ed essere sempre nelle posizioni giuste all’interno di una partita difficile come quella di domani. Domani potrebbe esser un bel gradino da scalare”.

