Lazio – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming Finale Coppa Italia

Dove vedere Lazio – Inter in diretta Tv e Streaming Live, Finale di Coppa Italia, Mercoledì 13 alle ore 21:00.

Stasera all’Olimpico di Roma si gioca Lazio-Inter che mette in palio la Coppa Italia 2025-2026 in una finale dal peso enorme, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La capitale si prepara a ospitare una serata ad altissima tensione, con i biancocelesti chiamati a trasformare il fattore campo in energia positiva e i nerazzurri decisi a chiudere la stagione nazionale con un altro titolo dopo la conquista dello scudetto.

La sfida arriva a pochi giorni dal recente confronto in Serie A, giocato sabato scorso all’Olimpico e vinto nettamente dall’Inter per 3-0 contro la Lazio.

Un risultato che ha dato ulteriore fiducia alla squadra nerazzurra, ma che non può essere considerato una garanzia in vista della finale, perché una partita secca cambia completamente equilibri, pressioni e gestione emotiva.

Per la Lazio, la finale rappresenta l’occasione più importante per dare un senso concreto alla stagione. Alzare la coppa davanti al proprio pubblico avrebbe un valore sportivo e simbolico enorme, soprattutto dopo una fase complicata in campionato. Servirà però una prestazione molto diversa rispetto all’ultimo incrocio con i nerazzurri, con maggiore attenzione difensiva, più personalità in mezzo al campo e una gestione più lucida dei momenti chiave.

L’Inter, invece, arriva all’appuntamento con il morale alto e con l’obiettivo di completare il double nazionale. Dopo aver conquistato la Serie A, la squadra nerazzurra punta a confermarsi anche in Coppa Italia, sfruttando qualità, profondità della rosa ed esperienza nelle gare decisive. Il recente successo in campionato contro la Lazio ha dato un vantaggio psicologico, ma in una finale ogni dettaglio può pesare più del pronostico.

La cornice dell’Olimpico renderà la partita ancora più intensa. La Lazio avrà dalla sua la spinta ambientale, mentre l’Inter dovrà dimostrare maturità nel gestire un clima potenzialmente ostile e una gara che potrebbe restare bloccata a lungo.

Proprio per questo, l’approccio iniziale sarà fondamentale: chi riuscirà a indirizzare subito ritmo, duelli e possesso potrà mettere pressione all’avversario.

La finale di Coppa Italia Lazio-Inter si presenta quindi come una sfida tra due esigenze diverse: da una parte il desiderio biancoceleste di salvare e impreziosire la stagione con un trofeo, dall’altra la volontà nerazzurra di consolidare il proprio dominio interno. Dopo il 3-0 in campionato, la Lazio cerca rivincita, l’Inter vuole conferme: a Roma si decide chi alzerà la coppa.

Probabili Formazioni di Lazio – Inter:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Dove vedere Lazio – Inter in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita Data Orario Canale TV Streaming Lazio – Inter: Mercoledì 13 Maggio 21:00 Italia 1 Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

La Finale di Coppa Italia tra la Lazio di Sarri e l’Inter di Cristian Chivu Mercoledì 13 Maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’appInfinity +.

Come arriva la Lazio:

La Lazio si presenterà alla finale di Coppa Italia da sfavorita, nonostante il vantaggio teorico di giocare nella propria città e in uno Stadio Olimpico che, almeno sulla carta, dovrebbe rappresentare un punto di forza. Il recente rendimento dell’Inter, il peso dello Scudetto appena conquistato e i precedenti più recenti tra le due squadre spostano inevitabilmente il pronostico dalla parte nerazzurra. Tuttavia, ridurre la sfida a una semplice questione di forma sarebbe un errore, perché il club biancoceleste ha una tradizione importante nella competizione e sa quanto una finale possa vivere di episodi, carattere e gestione della pressione.

Per la Lazio, l’obiettivo è conquistare l’ottava Coppa Italia della propria storia. Un traguardo che avrebbe un valore enorme non solo dal punto di vista del palmarès, ma anche per il significato complessivo della stagione. La squadra di Maurizio Sarri è arrivata fino all’ultimo atto seguendo un percorso molto complicato, eliminando avversarie di alto livello e dimostrando di saper reggere la tensione nei momenti più delicati. Dopo aver superato il Milan agli ottavi di finale, i biancocelesti hanno eliminato prima il Bologna detentore del trofeo e poi l’Atalanta, passando in entrambi i casi attraverso i calci di rigore.

Il cammino in coppa racconta quindi una Lazio capace di soffrire, resistere e colpire quando la partita si decide sui dettagli. È un rendimento che contrasta in modo evidente con una stagione di Serie A decisamente meno brillante. In campionato, infatti, la squadra biancoceleste ha perso terreno nella corsa all’Europa e non può più qualificarsi alle competizioni continentali attraverso la classifica. Questo rende la finale ancora più importante, perché la Coppa Italia è rimasta l’unica strada disponibile per evitare un’altra annata senza palcoscenici europei.

Il rischio, per la Lazio, è quello di restare fuori dall’Europa per la seconda stagione consecutiva. A due giornate dalla fine del campionato, il distacco dal settimo posto occupato dall’Atalanta è di sette punti, una distanza ormai impossibile da colmare. La finale contro l’Inter assume quindi un peso doppio: vincere significherebbe alzare un trofeo e, allo stesso tempo, salvare sportivamente una stagione complicata, garantendosi un accesso europeo che dalla Serie A non può più arrivare.

Il contesto attorno al club non è stato semplice. Tra tensioni interne, malumori dell’ambiente e contestazioni sugli spalti, la Lazio ha vissuto mesi non facili. Eppure, con il passaggio dall’inverno alla primavera, la squadra di Sarri aveva mostrato segnali concreti di crescita, trovando maggiore compattezza e continuità. Prima del pesante ko contro l’Inter, i biancocelesti avevano perso una sola partita nelle precedenti dieci, dimostrando di avere ancora risorse tecniche e mentali per competere ad alto livello.

Il problema principale resta però il confronto diretto con l’Inter. La Lazio non batte i nerazzurri in nessuna competizione da nove partite, con l’ultimo successo risalente ad agosto 2022. È un dato che fotografa bene la difficoltà dell’impegno e il divario recente tra le due squadre. L’Inter arriva alla finale con più certezze, più continuità e un dominio psicologico costruito negli ultimi incroci, mentre la Lazio dovrà provare a spezzare una tendenza diventata pesante.

Per ribaltare il pronostico, la squadra di Sarri avrà bisogno di una partita molto diversa rispetto all’ultimo confronto in campionato. Serviranno attenzione difensiva, gestione lucida dei momenti di pressione, capacità di non concedere campo alle ripartenze nerazzurre e maggiore concretezza negli ultimi metri. La Lazio sa di partire dietro, ma proprio questa condizione potrebbe alleggerire una parte della pressione e trasformare la finale in una grande occasione di riscatto.

Come arriva l’Inter:

L’Inter arriva alla finale di Coppa Italia con la consapevolezza di chi ha già chiuso il discorso più importante in campionato, ma anche con la fame di chi non vuole fermarsi al solo Scudetto. Il primo posto in Serie A è stato blindato con tre giornate d’anticipo e la trasferta dello scorso sabato allo Stadio Olimpico contro la Lazio ha avuto il sapore di una prova generale in vista dell’atto decisivo della coppa nazionale.

I nerazzurri, ormai incoronati campioni d’Italia, hanno confermato la propria superiorità con un netto 3-0 proprio contro i biancocelesti. Una vittoria maturata anche dopo l’espulsione subita dalla Lazio nella seconda parte della ripresa, ma comunque indicativa dello stato di forma della squadra di Cristian Chivu, capace di gestire la gara con personalità, qualità e grande solidità.

Quella partita, però, non può essere considerata una vera anticipazione fedele della finale. Entrambi gli allenatori hanno scelto di ruotare diversi uomini, preservando energie e soluzioni tattiche per l’appuntamento più importante. Inoltre, sugli spalti dell’Olimpico si è respirata un’atmosfera insolita, con una presenza ridotta di tifosi a causa del boicottaggio. Mercoledì sera il contesto sarà completamente diverso: in palio ci sarà un trofeo, la tensione sarà più alta e ogni dettaglio potrà cambiare il destino della partita.

Per l’Inter, la Coppa Italia rappresenta l’occasione per completare un prestigioso double nazionale. Dopo aver conquistato il ventunesimo Scudetto della propria storia, i nerazzurri puntano ad aggiungere anche la decima Coppa Italia in bacheca. Sarebbe un traguardo particolarmente significativo per Cristian Chivu, alla sua prima stagione da allenatore della squadra, anche perché riporterebbe alla memoria l’ultima grande annata da dominio assoluto vissuta dal club sotto la guida di José Mourinho, quando lo stesso Chivu era ancora parte della rosa nerazzurra.

Il cammino in coppa dell’Inter è stato solido, anche se non privo di momenti complicati. Dopo aver superato Venezia e Torino nei turni precedenti, la squadra nerazzurra ha staccato il pass per la finale eliminando il Como, in una semifinale decisa da una rimonta emozionante. Il successo complessivo per 3-2 è arrivato dopo una gara di ritorno molto intensa a San Siro, dove l’Inter ha mostrato ancora una volta carattere e capacità di reagire nei momenti difficili.

Il dato più interessante riguarda la continuità offensiva. Compresa quella rimonta, l’Inter ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite disputate, confermando una produzione offensiva costante e una notevole varietà di soluzioni negli ultimi metri. L’ultima sconfitta risale al Derby della Madonnina di oltre due mesi fa, un dettaglio che rafforza ulteriormente l’immagine di una squadra arrivata al momento decisivo della stagione con fiducia, ritmo e grande sicurezza nei propri mezzi.

Anche i precedenti recenti all’Olimpico sorridono nettamente ai nerazzurri. Dopo il successo dello scorso weekend, l’Inter ha vinto le ultime tre trasferte romane contro la Lazio con un punteggio complessivo impressionante: 11-0. Un dato pesante, che racconta la difficoltà dei biancocelesti negli ultimi incroci casalinghi con la formazione nerazzurra, ma che in una finale dovrà essere azzerato mentalmente da entrambe le squadre.

La Lazio, infatti, avrà una motivazione enorme: cancellare il recente 3-0 subito in campionato e trasformare la finale in una partita completamente diversa. L’Inter parte con il favore del pronostico per rendimento, qualità della rosa e momento psicologico, ma una gara secca all’Olimpico può vivere di episodi, tensione e gestione emotiva. Proprio per questo, la squadra di Chivu dovrà evitare qualsiasi calo di concentrazione: lo Scudetto è già in cassaforte, ma la Coppa Italia può rendere questa stagione ancora più memorabile.

Pronostico di Lazio – Inter:

Il pronostico per la finale di Coppa Italia vede l’Inter nettamente avanti rispetto alla Lazio, anche se una partita secca all’Olimpico non può mai essere considerata scontata.

La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato, soprattutto nel percorso verso la finale, di poter mettere in difficoltà avversarie importanti quando riesce a mantenere ordine, intensità e compattezza. Tuttavia, contro una formazione solida, profonda e mentalmente forte come quella nerazzurra, servirà una prestazione quasi perfetta.

L’Inter parte favorita per diversi motivi. Il primo riguarda la qualità complessiva della rosa, che permette a Cristian Chivu di avere più soluzioni sia dall’inizio sia a partita in corso. In una finale che potrebbe restare equilibrata per lunghi tratti, la possibilità di cambiare ritmo con i subentrati può diventare un fattore decisivo.

Il secondo elemento è la forza offensiva: i nerazzurri arrivano all’appuntamento con grande continuità realizzativa e con la sensazione di poter colpire in modi diversi, dal gioco manovrato alle transizioni, fino alle palle inattive.

La Lazio, invece, paga una certa discontinuità nelle gare casalinghe e soprattutto un rendimento recente molto negativo negli scontri diretti con l’Inter.

I biancocelesti possono certamente creare problemi, specialmente se riusciranno ad alzare il livello agonistico e a trasformare l’ambiente dell’Olimpico in una spinta concreta. Il punto è che, per reggere l’urto nerazzurro, serviranno concentrazione difensiva, lucidità nella costruzione e grande efficacia nelle occasioni che arriveranno, perché contro l’Inter gli errori vengono spesso puniti.

Il risultato più probabile sembra quindi orientarsi verso un successo dell’Inter, capace di far valere alla distanza maggiore qualità, esperienza e profondità.

La Lazio potrebbe anche trovare il gol e restare dentro la partita per una parte della gara, ma i campioni d’Italia hanno abbastanza armi per prendere il controllo nei momenti decisivi e chiudere il discorso trofeo.

Pronostico: Lazio-Inter 1-3

Con questo risultato, l’Inter completerebbe uno storico double nazionale, aggiungendo la decima Coppa Italia alla propria bacheca e trasformando la stagione in un’annata ancora più importante dopo la conquista dello Scudetto.