Lazio-Inter 1-1, dichiarazioni post-partita Conte: “Subito gol nel nostro momento migliore, bravi però noi a reagire”

Termina 1-1 il match tra Lazio e Inter valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lautaro Martinez. Nel secondo tempo Milnkovic Savic pareggia per i padroni di casa.

Un Antonio Conte un po’ rammaricato ha così analizzato il match: “Abbiamo ottenuto un buon risultato, giocando con personalità su un campo difficile, eppure siamo dispiaciuti. Avremmo voluto vincerla, anche perché i tre punti li abbiamo assaporati per gran parte della gara. In ogni caso c’è da essere comunque soddisfatti per i passi in avanti rispetto alla scorsa stagione. Lo scorso anno su questo campo abbiamo lasciato 3 gol”.

Sfortuna: “Ci sono girati male gli episodi, subire gol nel nostro momento migliore avrebbe potuto anche tagliarci le gambe, ma siamo stati bravi a reagire. Peccato che la nostra euforia si sia fermata al palo”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Sui singoli: “Sanchez può giocare sia al posto di Lukaku che di Lautaro, lui è più un assist-man, ma io gli chiedo anche i gol, perché so che può farne. Perisic sta lavorando bene, sono molto felice del lavoro che sta svolgendo, soprattutto in fase difensiva. Stessa cosa vale per Hakimi, ci sono ancora dei meccanismi da mettere apposto. Con Young per completare il lavoro ci sono voluti 6 mesi”.

Mercato e ritorno di Moses: “Di questi argomenti non parlo, c’è la società che sicuramente sarà più preparata di me a riguardo”.

