Lazio in lutto:19enne Primavera Guerini muore in un incidente

La serie A si stringe intorno alla famiglia del giovane talento della Lazio,deceduto ieri sera intorno alle 20 in un incidente stradale in via Palmiro Togliatti a Roma

Il calcio italiano piange la perdita del 19enne Daniel Guerini rimasto coinvolto in un scontro automobilistico a bordo di una Smart For Four ,insieme ad altri due amici, che nella notte si è schiantata con una Mercedes classe A, per cause ancora da accertare. Indagano polizia municipale e carabinieri.

Gli altri due ragazzi sono stati trasportati in ospedale con codice rosso ,l’uomo sulla Mercedes sotto shock è stato trasferito all’ospedale più vicino. Guerini ,che aveva compiuto 19 anni domenica scorsa, era tornato alla Lazio dal Torino a gennaio e aveva già indossato la maglia della nazionale under 15 e under 16.

La sua scomparsa ha ovviamente scosso il mondo del calcio con molte squadre che hanno mostrato grande vicinanza alla famiglia, in primis le sue ex squadre come Lazio ,Torino e Fiorentina che hanno mostrato grande tristezza e incredulità per l’accaduto.

Messaggi attraverso i social anche da parte dei calciatori di diverse squadre ,tra cui Immobile, Acerbi e Strakosha poco dopo l’accaduto ma non solo; anche i tifosi sono rimasti scioccati nel dover commentare un fatto che lascia davvero senza parole.

La stessa redazione di StadioSport invia le più sentite condoglianze alla famiglia per un evento che fa male ad ogni amante del pallone.

