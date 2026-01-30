Lazio Genoa LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 23° Giornata

Dove vedere Lazio – Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 23° Giornata Serie A, Venerdì 30 Gennaio ore 20:45.

Lazio Genoa è l’anticipo del venerdì sera che apre la 23° Giornata di Serie A.

A inizio stagione sembravano su due piani completamente diversi, ma oggi tra Lazio e Genoa ci sono soltanto sei punti di differenza in classifica. Le due squadre si affrontano venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida dal peso specifico molto diverso rispetto alle attese di qualche mese fa.

I biancocelesti arrivano all’appuntamento in un momento complicato, con risultati altalenanti e pressioni crescenti attorno all’ambiente, mentre i rossoblù si presentano con maggiore fiducia grazie a un rendimento recente che li ha avvicinati in modo concreto alla zona salvezza sotto la guida di Daniele De Rossi.

La Lazio è al 9° posto in classifica con 29 punti e viene dalla sconfitta interna contro il Como per 3 a 0 e dal pareggio a reti bianche contro il Lecce.

Il Genoa invece con Daniele De Rossi ha inanellato 2 vittorie interne consecutive: 3 a 0 al Cagliari e 3 a 2 domenica in rimonta contro il Bologna.

Nelle ultime 5 giornate i grifoni hanno raccolto 9 punti e si sono portati a quota 23 a +6 sulla Fiorentina che occupa il terzultimo posto.

La distanza ridotta in graduatoria rende il confronto diretto ancora più rilevante in chiave classifica e rilancio stagionale.

Formazioni Ufficiali di Lazio – Genoa:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

GENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

Guarda Lazio – Genoa in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Lazio – Genoa in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Lazio – Genoa Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lazio – Genoa di Venerdì 30 Gennaio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lazio – Genoa su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Lazio:

Il momento della Lazio resta delicato e le parole di Maurizio Sarri nel post partita contro il Lecce hanno acceso il dibattito. Dopo lo 0-0 dell’ultima giornata, il tecnico biancoceleste ha criticato apertamente atteggiamento e ambizione della squadra, arrivando a evocare persino il rischio di una lotta per non retrocedere. Dichiarazioni forti, in linea con gli sfoghi recenti di diversi allenatori sotto pressione.

La frenata arriva a pochi giorni dal pesante 3-0 interno incassato contro il Como, risultato che ha aggravato il clima attorno al gruppo. Nemmeno la trasferta allo Stadio Via del Mare ha portato la reazione attesa, con una prestazione poco incisiva e priva di quella spinta emotiva necessaria per invertire la rotta.

Al momento l’ipotesi retrocessione in Serie B appare improbabile, ma la classifica di Serie A racconta comunque di un netto ridimensionamento delle ambizioni. I capitolini sono scivolati al nono posto e pagano un ritardo di undici punti dalla zona europea occupata proprio dal Como. A incidere è stata anche la perdita di pedine importanti come Valentin Castellanos e Matteo Guendouzi, in un organico già corto, mentre altre possibili uscite tengono in allerta la dirigenza.

Anche il rendimento casalingo non offre più le garanzie del passato. Lo Stadio Olimpico, un tempo vero fortino, ha visto la Lazio vincere soltanto quattro gare di campionato, senza successi nell’anno solare in corso. I numeri storici però restano favorevoli in vista del prossimo confronto: nelle ultime nove sfide interne contro il Genoa sono arrivati sette successi biancocelesti, compreso il netto 3-0 ottenuto nella gara d’andata di settembre.

Come arriva il Genoa:

Il trend recente dei confronti diretti non sorride al Genoa: includendo anche la sconfitta dell’andata, i rossoblù hanno perso le ultime quattro sfide di Serie A contro la Lazio senza riuscire a segnare neppure un gol. Guardando ancora più indietro, il Grifone ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle ultime diciassette partite giocate contro i biancocelesti, un dato che evidenzia una difficoltà storica nella gestione di questo incrocio.

Il quadro però è cambiato con l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. L’ex bandiera della Roma, particolarmente motivato quando affronta la squadra della capitale rivale, ha ridato struttura e fiducia al gruppo ligure. La squadra può presentarsi alla trasferta con aspettative diverse rispetto a qualche settimana fa, sostenuta da risultati e segnali di crescita.

Dall’inizio del 2026 il Genoa è imbattuto da cinque partite, una striscia positiva che ha permesso di allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica. Prima del cambio tecnico la formazione rossoblù stava scivolando verso la lotta salvezza più dura, mentre ora conserva sei punti di margine sulle ultime tre posizioni.

Determinante, in questo percorso, la rimonta completata nell’ultimo turno contro il Bologna allo Stadio Luigi Ferraris. Sotto di due reti, il club ligure ha sfruttato al massimo la superiorità numerica maturata nella ripresa, trovando il gol decisivo nel finale con Junior Messias, scatenando l’entusiasmo del pubblico di casa.

Con un altro successo, il Genoa potrebbe portarsi a soli tre punti dalla Lazio e ottenere una rara doppia vittoria consecutiva, risultato che aumenterebbe la pressione sulle dirette concorrenti per la salvezza impegnate nel resto della giornata.

Pronostico di Lazio – Genoa:

Il pronostico per la sfida tra Lazio e Genoa porta verso un pareggio combattuto: 1-1 allo Stadio Olimpico. Il clima in casa Lazio non è dei migliori, complice il recente calo di risultati e le dichiarazioni molto critiche rilasciate in conferenza dal tecnico Maurizio Sarri, che hanno evidenziato tensione e poca fiducia nel momento attuale della squadra.

Situazione opposta per il Genoa, che arriva alla gara con entusiasmo e continuità di rendimento. La formazione guidata da Daniele De Rossi è imbattuta da cinque partite in Serie A e ha ritrovato solidità mentale e organizzazione tattica.

Il diverso stato di forma può incidere sull’andamento del match: i biancocelesti restano favoriti dal fattore campo, ma i rossoblù hanno numeri e fiducia per interrompere la serie negativa negli scontri diretti e strappare un punto prezioso in chiave classifica.

I migliori bookmaker