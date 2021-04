Lazio-Genoa: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 2-5-2021

Dove vedere Lazio-Genoa lunch match della 34° Giornata di Serie A, domenica 2 Maggio alle 12:30. La partita Lazio-Genoa sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La netta vittoria di lunedì sera contro il Milan di Stefano Pioli ha rilanciato le ambizioni Champions della Lazio di Simone Inzaghi che, in attesa di recuperare il match col Torino il prossimo 18 maggio, si appresta ad ospitare, tra le mura amiche dell’Olimpico, il Genoa di Davide Ballardini al quale serve ancora qualche punto per potersi tirare definitivamente fuori dalla lotta per non retrocedere.

Quella tra biancocelesti e rossoblù, che andrà in scena alle 12:30 di domenica, è sfida sicuramente non di primissimo livello, ma comunque meritevole di attenzione poiché la posta in palio vale tantissimo sia per i padroni di casa che per gli ospiti. I capitolini vogliono l’Europa dei grandi per il secondo anno consecutivo, i liguri sperano invece in una salvezza più tranquilla rispetto alle stagioni passate. Chi la spunterà? Parola al campo.

Lazio-Genoa, 34° giornata Serie A 02-05-2021.

Le ultime sulle formazioni di Lazio e Genoa

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Reina in porta. Davanti a lui, Marusic, Acerbi e Radu. Centrocampo a cinque con Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Lulic. In attacco, il duo formato da Correa e Immobile.

Ballardini dovrebbe invece optare per un più articolato 3-4-1-2. Perin quindi in porta con, a fargli da scudo, Biraschi, Radovanovic e Criscito. A centrocampo spazio a Goldaniga, Badelj, Strootman e Zappacosta con Pjaca sulla trequarti a fare da supporto alla coppia d’attacco composta da Destro e Pandev.

Probabili formazioni Lazio-Genoa

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pjaca; Destro, Pandev.

Come guardare Lazio-Genoa in Diretta Tv e Streaming

Partita: Lazio-Genoa

Data: domenica 2 maggio 2021

Orario: 12:30

Canali Tv: DAZN

Streaming: DAZN

Lazio-Genoa sarà visibile, a partire dalle 12:30, su DAZN. Via streaming, il match tra biancocelesti e rossoblù sarà visibile mediante collegamento al sito della stessa piattaforma o tramite app.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Genoa

La radiocronaca di Lazio-Genoa sarà disponibile, a partire dalle 12:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

Considerando solo i match giocati all’Olimpico, i precedenti tra Lazio e Genoa sono complessivamente 50 con un bilancio che dice 26 vittorie biancocelesti, 8 rossoblù e 16 pareggi.

L’ultimo precedente risale alla vittoria laziale per 4-0 del 29 settembre 2019 (Serie A 2019-2020), mentre l’ultima affermazione esterna dei genoani è l’1-2 del 5 febbraio 2018 (Serie A 2017-2018). Il segno X manca, infine, da Lazio-Genoa 1-1 del 22 novembre 2008 (Serie A 2008-2009).

