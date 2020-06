Lazio-Fiorentina Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 27-06-2020

Lazio-Fiorentina è match valevole per la 28° giornata di Serie A. All’Olimpico di Roma si affrontano una Lazio ferita dalla sconfitta contro l’Atalanta, che le ha fatto perdere contatto con la vetta, e una Fiorentina ancora alla ricerca della giusta continuità dopo il pareggio contro il Brescia. D seguito le probabili formazioni, il dove vedere e alcune curiosità sul match.

Lazio-Fiorentina si affrontano domani all’Olimpico in uno dei big match di questa 28° giornata di Serie A. Il Campionato procede spedito verso la propria conclusione e lo scorso turno si è rivelato favorevole alla Juventus che ha visto le dirette concorrenti, Lazio ed Inter, rallentare contro Atalanta e Sassuolo. La Lazio si presenta dunque all’Olimpico con il sentore di una gara da “dentro o fuori”, dal momento che perdere altro terreno nei confronti della Juventus, impegnata in casa contro il Lecce, renderebbe difficile il sogno Scudetto per i Capitolini.

La Fiorentina, dal canto suo, cerca la vittoria dopo una serie di tre pareggi consecutivi l’ultimo dei quali, piuttosto deludente, in casa contro il Brescia. Iachini sa bene di giocarsi la panchina tramite una qualificazione europea e farà di tutto per instillare ai suoi ragazzi il giusto spirito e tentare il colpo da tre punti.

Lazio-Fiorentina: le ultime sulle formazioni

Come si arriva a questo importante Lazio-Fiorentina? Inzaghi dovrà fare i conti con le assenze soprattutto a centrocampo, dove mancheranno Lucas Leiva e Cataldi, entrambi infortunati. In mediana dovrebbero dunque giocare Parolo, Milinkovic e Luis Alberto, con Lazzari a destra e Jony a sinistra, visto che anche Lulic e Marusic sono fermi ai box. In difesa, davanti a Strakosha, spazio ancora a Patric che sarà affiancato da Acerbi e Bastos, visto che Luiz Felipe è ancora indisponible e Radu si è fatto male nell’ultimo match. In attacco, spazio alla coppia Immobile-Caicedo.

Fiorentina che si schiererà con un 3-5-2 speculare, ma dovrà fare a meno di Federico Chiesa, squalificato. Al suo posto, al fianco di Ribery, dovrebbe dunque agire Vlahovic. Dragowski sarà invece il portiere, con la linea a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Igor, vista la squaifica di Caceres. A cerocampo, infine, spazio a Benassi, Pulgar e Castrovilli accompagnati sulle fasce da Lirola e Dalbert.

Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini

Dove vedere Lazio-Fiorentina in Diretta Tv-Streaming 27-06-2020

La gara Lazio-Fiorentina sarà trasmessa i giorno 27 giugno, a partire dalle ore 21:45, sulla piattaforma Dazn. Per tutti gli abbonati all’offerta Sky-Dazn la gara sarà visibile sul canale satellitare Dazn1.

Precedenti e statistiche Lazio-Fiorentina

Lazio-Fiorentina si è giocata 70 volte allo Stadio Olimpico e il bilancio vede favorite le “aqile” con uno score di 34 vittorie contro le 22 avversarie. 14 sono i pareggi. L’ultima sfida di Campionato, giocata lo scorso 27 ottobre, si è conclusa con la vittoria per 2-1 della Lazio sul campo di Firenze. L’ultima sfida giocata all’Olimpico, datata 7 ottobre 2018, si è conclusa con la vittoria della Lazio per 1-0 grazie al gol di Ciro Immobile. Arbitro del match sarà il signor Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Galetto. IV ufficiale sarà Calvarese, mentre al Var stazioneranno Mazzoleni e Carbone.

