Lazio-Cluj: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e Diretta Streaming

Lazio-Cluj: Diretta TV-Streaming, date e orari dei sedicesimi di Conference League dei biancocelesti. Tutto ciò che c’è da sapere sulla squadra rumena.

Lazio-Cluj

Sarà il Cluj l’avversario della Lazio ai sedicesimi di finale di Conference League. Dopo L’amara sconfitta contro il Feyenoord, che ha decretato l’eliminazione dei biancocelesti dall’Europa League, nonostante gli 8 punti accumulati in classifica, la squadra di Maurizio Sarri retrocede nella terza competizione europea. Proprio quest’ultima qualche tempo fa fu criticata dal direttore sportivo della Lazio “Tare”, che la definì una coppa senza senso.

Nonostante i biancocelesti abbiano tutte le carte in tavola per ripetere il successo della Roma di Mourinho dell’anno scorso, si dovrà capire se la Lazio riverserà il giusto impegno in Conference oppure se la società preferirà optare per l’impegno nella competizione europea delle seconde linee e concentrare, dunque, le proprie forze in campionato.

Dall’altra parte il Cluj, la squadra allenata da Petrescu, ha superato i gironi piazzandosi al secondo posto dietro al Sivasspor, pescando poi dai sorteggi di Nyon i biancocelesti ai sedicesimi. Attualmente il Cluj è secondo in classifica in campionato, collezionando in questa prima parte di stagione 34 punti. La squadra di Petrescu è sicuramente un gruppo ostico da dover affrontare soprattutto in Romania, ma ha anche dei punti deboli, infatti, non si tratta più della squadra che si qualificò ripetutamente per 5 stagioni fila in Champions League dal 2008 al 2013. Il livello della rosa e del club nell’ultimo decennio si è nettamente abbassato. Sulla carta i biancocelesti partono nettamente favoriti, ma attenzione a non sottovalutare troppo il match.

Calendario, date e orari Lazio-Cluj e Cluj-Lazio

Il primo scontro andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma il 16 febbraio alle ore 21:00, dove avrà luogo Lazio-Cluj. I biancocelesti dovranno sfruttare la gara d’andata per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno e non rischiare di rimandare il discorso qualificazione in Romania.

La gara di ritorno si svolgerà, invece, esattamente una settimana dopo allo stadio Constantine di Cluj il 23 febbraio 2023 alle ore 18:45, con i rumeni che cercheranno di fare del proprio stadio una bolgia per supportare i propri giocatori.

Dove vedere Lazio-Cluj e Cluj-Lazio in diretta tv e streaming

La gara del 16 febbraio in programma allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile come sempre su Dazn detentrice dei diritti dell’Europa League e della Conference League, ma potrà essere visibile anche a tutti gli utenti Tim Vision, che a loro volta avranno accesso a tutti i contenuti Dazn e, di conseguenza, anche allo streaming del match. In alternativa, la gara potrà essere visibile anche su Sky, sintonizzandosi sul canale 259 di Sky Sport.

Partita: Lazio-Cluj

Lazio-Cluj Data: 16 febbraio

16 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Dazn e Tim Vision

Stesso discorso per quanto riguarda il match di ritorno in programma al Constantin di Cluj in Romania il 23 febbraio, anche in questo caso il match sarà trasmesso in streaming su Dazn e Tim Vision, e sarà visibile anche sui canali Sky.



Partita: Cluj-Lazio

Cluj-Lazio Data: 23 febbraio

23 febbraio Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Dazn e Tim Vision

Probabile Formazione Cluj

L’allenatore Dan Petrescu era alla guida del club rumeno anche nell’ultimo precedente tra le squadre nel 2019. In porta il Cluj può vantare una vecchia conoscenza del calcio italiano, Simone Scuffet. L’ex portiere dell’Udinese era, fino a qualche anno fa, una delle promesse più brillanti del nostro calcio, ma a causa della madre rifiutò il trasferimento all’Atletico Madrid e da lì non è più riuscito a toccare i vertici.

Scuffet, però, non è l’unica vecchia conoscenza del nostro campionato, infatti, ci sono anche Billong (ex Benevento), Mbaye (ex Inter) e Malele (ex Palermo). Attenzione soprattutto ai due giocatori più in forma del Cluj in questo momento, ovvero il centrocampista 26enne croato Karlo Muhar, arrivato quest’estate dal Lech Poznan e l’attuale numero 10 della rosa, Ciprian Deac, fin qui il miglior realizzatore della rosa.

Probabile Formazione Cluj (4-3-3); Scuffet, Braun, Burca, Yuri, Manea, Cvek, Boateng, Roger, Petrila, Janga, Yeboah. All. Petrescu