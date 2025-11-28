Lazio, cambio nella lista Serie A: rientra Dele-Bashiru, escluso Hysaj

Lazio - Stadiosport.it

La Lazio ha ufficialmente reinserito Fisayo Dele-Bashiru nella lista dei giocatori eleggibili per la Serie A. Il centrocampista nigeriano era stato escluso dopo l’infortunio al bicipite femorale della gamba destra, rimediato nel derby contro la Roma lo scorso settembre, con uno stop stimato di diversi mesi. Per sopperire alla sua assenza, il club aveva deciso di sostituirlo in lista con Toma Basic, liberando uno slot utile per la rotazione a centrocampo. Ora, dopo il completo recupero fisico, Dele-Bashiru è di nuovo arruolabile e potrà essere convocato già dalle prossime giornate.

La decisione tecnica costa il posto a Elseid Hysaj

Il reinserimento di Dele-Bashiru ha comportato un sacrificio nella rosa di campionato: a farne le spese è stato Elseid Hysaj, che è stato escluso dalla lista Serie A e non potrà dunque scendere in campo nelle partite di campionato. Una scelta significativa, considerando l’esperienza del terzino albanese e il suo impiego nelle rotazioni difensive. Il giocatore resterà comunque disponibile per eventuali impegni extra campionato, ma al momento risulta fuori dalle scelte valide per il campionato.

Incognite sul futuro del centrocampista nigeriano

Sebbene il suo rientro sia stato ufficializzato, resta aperto il dibattito sul futuro di Dele-Bashiru alla Lazio. La società aveva inizialmente valutato un periodo più lungo di osservazione prima del reinserimento, e non era stata esclusa l’ipotesi di una cessione, anche temporanea, nella prossima finestra di mercato. Adesso, con il ritorno tra i convocabili, molto dipenderà dalle sue prestazioni e dalla continuità atletica dopo il recupero.

Una risorsa importante per la seconda parte di stagione

Dele-Bashiru rappresenta una pedina preziosa per la Lazio grazie alle sue qualità fisiche, alla capacità di inserimento e all’impatto che può dare in zona offensiva. Per il tecnico, si tratta di un’opzione versatile che può alzare il livello del centrocampo, soprattutto in una fase della stagione dove gli impegni si intensificano e ogni dettaglio conta. Il suo recupero offre nuove soluzioni tattiche e potrebbe rilanciare la sua posizione all’interno del progetto biancoceleste.

Il destino a lungo termine resta da definire, ma per ora Dele-Bashiru è di nuovo una risorsa pienamente disponibile per la Serie A.

I migliori bookmaker