Lazio, calciomercato estate 2021: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Tutti i trasferimenti del calciomercato estivo 2021 della Lazio con acquisti, cessioni e la probabile formazione titolare.

Anche l’altra squadra della capitale ha cambiato il proprio allenatore. Sulla panchina della Lazio è arrivato Maurizio Sarri. Dopo l’anno sabatico, l’allenatore toscano ha deciso di ritornare in Serie A dopo le esperienze con Napoli e Juventus.

Qualche cambiamento c’è stato anche per la squadra biancoceleste. I grandi nomi come Immobile e Milinkovic-Savic sono rimasti ma è partito Correa. L’argentino ha firmato con l’Inter un prestito oneroso per 5 milioni di euro più un milione di bonus, con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro. Una grande perdita, dunque, per un giocatore che era fondamentale per la Lazio.

In difesa c’è stato l’arrivo di Elseid Hysaj dal Napoli da svincolato L’albanese, tra l’altro, ha segnato nel roboante 6-1 contro lo Spezia. Lo stesso anche per Pedro che, dopo essersi liberato dalla Roma, ha deciso di firmare con la Lazio. Acquisto anche a centrocampo con Toma Bašić dal Bordeaux. Il croato ha un contrato quinquennale con la squadra capitolina. Ritorna anche Felipe Anderson dopo il prestito al Porto.

Colpo anche lastminute per la Lazio. I biancocelesti, proprio a poche ore dal termine del calciomercato, sono riusciti a depositare il contratto di Mattia Zaccagni dal Verona. Un vero e proprio colpaccio per la Lazio considerato anche il prezzo accessibile di 10 milioni di euro. Su di lui c’è stato per molto tempo anche il Napoli. Poche cessioni per la Lazio che ha perso a zero Musacchio e anche Lulic. Fares è passato in prestito con diritto di riscatto al Genoa.

L’obbiettivo della Lazio è quella di arrivare in Champions League cercando di disputare anche una buona Europa League. Il girone con Marsiglia, Galatasaray e Lokomotiv Mosca non è stato particolarmente fortunato ma la squadra di Sarri potrà fare affidamento sui nuovi innesti.

Acquisti:

Hysaj (Dif, Napoli, S)

Pedro (Att, Roma, D)

Basic (Cen, Bordeaux, D),

Zaccagni (Att, Verona, P)

Cessioni:

Correa (Att, Inter, D)

Fares (Cen, Genoa, P)

Rosa:

PORTIERI: Marius Adamonis ,Thomas Strakosha, Pepe Reina

DIFENSORI: Francesco Acerbi, Tiago Casasola, Riza Durmisi , Luca Falbo , Luiz Felipe . Elseid Hysaj , Jordan Lukaku , Adam Marusic , Patric , Stefan Radu , Jorge Silva , Denis Vavro.

CENTROCAMPISTI: Jean-Daniel Akpa Akpro , André Anderson , Djavan Anderson , Felipe Anderson , Toma Basic , Danilo Cataldi , Emanuele Cicerelli , Patryk Dziczek , Gonzalo Escalante , Mohamed Fares , Jonathan Rodriguez Menendez , Manuel Lazzari , Lucas Leiva , Luis Alberto , Fabio Maistro , Sergej Milinkovic-Savic , Luka Romero ,

ATTACCANTI: Bobby Adekanye , Felipe Caicedo , Cedric Gondo , Ciro Immobile , Cristiano Lombardi , Raul Moro , Vedat Muriqi , Pedro , Alessandro Rossi , Mattia Zaccagni

Formazione tipo

(4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

