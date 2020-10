Lazio, calciomercato estate 2020: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Ieri, alle 20:00 in punto, si è chiuso quest’anomala sessione di calciomercato “autunnale” del 2020. In una finestra di trasferimenti pesantemente condizionata dal Covid, tutte le squadre hanno effettuato movimenti in entrata, alcuni anche di particolare rilievo. Chi ha confermato in toto il proprio “modus operandi”, invece, è la Lazio. La squadra biancoceleste, com’è nel suo stile, ha effettuato pochi investimenti, ma tutti funzionali all’idea di calcio praticata da Simone Inzaghi, che ormai si identifica con il 3-5-2. Andiamo a vedere come la squadra biancoceleste ha cambiato fisionomia dopo questa sessione di mercato.

Lazio: tabellone cessioni e acquisti 2020

Come anticipato, sono stati pochi i movimenti della Lazio, sia in entrata che in uscita. Confermati tutti i big, Tare e Lotito hanno puntellato la rosa con l’innesto di Fares sulle fascve, il ritorno di Hoedt come quinto centrale, i giovani Akpra-Akpro e Kiyine dalla Salernitana, l’argentino Escalante per il centrocampo oltre a un elemento tutto da scoprire come Muriqi in attacco, per il quale sono stati spesi ben 20 milioni. Il vero colpo di mercato, quello più intrigante, è stato però l’ex United Andreas Pereira, il cui acquisto suscita interesse soprattutto per capire come lo utilizzerà Inzaghi. Sul fronte cessioni sono partiti Jony, direzione Osasuna, Lukaku all’Anversa e Wallace allo Yeni Malatya Spor (Turchia)

ACQUISTI : Pepe Reina (P, dal Milan, svincolato), Wesley Hoedt (D, da Southampton, prestito), Jean Daniel Akpra Akpro (C, da Salernitana, definitivo), Gonzalo Escalante (C, da Eibar, svincolato), Mohamed Fares (C, da Spal, definitivo), Andreas Pereira (A, da Manchester United, prestito), Vedat Muriqi (A, da Fenerbache, definitivo)

CESSIONI: Guido Guerrieri (P, Salernitana, definitivo), Jordan Lukaku (D, Anversa, pestito), Wallace (D, Yeni Malatyaspor, definitivo), André Anderson (C, Salernitana, prestito), Milan Badelj (C, Genoa, svincolato), Jony (C, Osasuna, prestito), Bobby Adekanye (A, Cadice, prestito)

Spese: 28 milioni Entrate: 8 milioni

Lazio 2020-21: rosa completa e formazione tipo

La rosa della Lazio è formata quest’anno da 28 elementi. L’undici titolare non è cambiato per nulla rispetto allo scorso anno, a dimostrazione di come Tare e Lotito credano in un gruppo ormai rodato.

PORTIERI: Marco Alia, Thomas Strakosha, Silvio Proto, Pepe Reina,

DIFENSORI: Francesco Acerbi, Nicolò Armini, Bastos, Luiz Felipe, Wesley Hoedt, Adam Marusic, Patric, Stefan Radu, Denis Vavro

CENTROCAMPISTI: Jean Daniel Akpra Akpro, Danilo Cataldi, Gonzalo Escalante, Luis Alberto, Lucas Leiva, Manuel Lazzari, Senad Lulic, Sofian Kiyine, Sergej Milinkovic-Savic, Marco Parolo, Andreas Pereira

ATTACCANTI: Flipe Caicedo, Joaquin Correa, Ciro Immobile, Vadat Muriqi

I possibili ballottaggi potrebbero riguardare Caicedo e Correa oltre a Fares-Lulic sulla sinistra. Occhio a Vavro che potrebbe giocarsi una maglia in difesa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi S.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS