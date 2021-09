Lazio-Cagliari dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 19-9-2021

Dove vedere Lazio-Cagliari, match valente per la quarta giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 19

settembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. L’incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN.

La Lazio ritorna a giocare in casa e ad attenderlo ci sarà il Cagliari. I biancocelesti vengono dal KO di San Siro per 2-0 contro il Milan. Quella contro i rossoneri è la prima sconfitta della stagione dopo il successo d’esordio contro l’Empoli e la vittoria di larga misura contro lo Spezia. I capitolini, tra l’altro, hanno perso il proprio tecnico Maurizio Sarri per condotta antisportiva nei confronti del giocatore rossonero Saelemaekers.

Due giornate di stop per l’ex tecnico di Juventus e Chelsea. A sedere sulla panchina biancoceleste, dunque, sarà Giovanni Martusciello, il vice allenatore del tecnico toscano al suo esordio in Serie A.

Restyling, invece, per il Cagliari che ha esonerato Leonardo Semplici. I sardi, dopo il pareggio d’esordio in rimonta con lo Spezia, hanno subito due sconfitte contro Milan e in rimonta con il Genoa. Il Cagliari ha già trovato il suo sostituto: sarà Walter Mazzarri a guidare gli isolani per questa nuova stagione in Serie A. Il tecnico è ritornato in Serie A dopo l’esperienza col Torino.

Lazio-Cagliari: le ultimissime sulle formazioni

Solito 4-3-3 per la Lazio. In porta ci sarà Reina mentre davanti a lui la difesa con Luiz Felipe e Acerbi come centrali e sulle fasce Marusic ed Hysaj. Per il centrocampo Martusciello si affida a tutti i titolarissimi Milikovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. In attacco non potranno mancare Pedro e Anderson alle spalle dell’unica punta Immobile.

Il Cagliari, invece, schiera un 3-5-2. L’estremo difensore sarà Cragno mentre come difesa ci dovrebbe essere quella composta da Caceres, Ceppitelli e Carboni. Centrocampo a cinque che prevede Nandez, Marin e Deiola come centrali mentre sulle fasce Zappa e Dalbert. Nel reparto offensivo ci saranno Keita ma soprattutto il goleador della squadra Joao Pedro, già a tre reti in campionato.

Lazio-Cagliari: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milikovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Anderson.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Dove vedere Lazio-Cagliari in diretta streaming e tv

Partita: Lazio-Cagliari

Data: 19 settembre 2021

Orario: 18:00

Streaming: DAZN

Canale TV: Dazn Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Lazio-Cagliari, match della quarta giornata di campionato, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)



Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick,

Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Lazio-Cagliari in telecronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iO

