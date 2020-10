Lazio-Borussia Dortmund Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 20-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Lazio-Borussia Dortmund, sfida in programma martedì sera, a partire dalle 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma.

Messa in archivio la brutta sconfitta maturata a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, la Lazio di Simone Inzaghi guarda avanti e pensa già all’incontro di Champions League, in programma martedì sera alle 21:00, contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre. Una sfida, quella contro i tedeschi, attesa da 13 anni dalle parti di Formello. Era infatti dalla stagione 2007-2008 che i biancocelesti non si affacciavano sul palcoscenico più importante d’Europa. Allora l’avventura non finì bene, visto l’ultimo posto nel girone C alle spalle di Werder Brema, Olympiakos e Real Madrid, ma quella era tutta un’altra Lazio.

Gli uomini del patron Lotito ora sono sicuramente più esperti rispetto a 13 anni fa e puntano a dire la loro in un gruppo, quello F, comprendente, oltre ai già menzionati gialloneri, anche Zenit San Pietroburgo e Bruges. Il passaggio agli ottavi d finale non è impossibile, ma occorrerà non commettere passi falsi durante il percorso.

Le ultime sulle formazioni di Lazio e Borussia Dortmund

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi dovrebbe optare per il suo classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Strakosha in porta. Davanti a lui, Patric, Acerbi e Hoedt. A centrocampo spazio a Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Fares. In attacco la coppia formata da Immobile e Correa.

Favre dovrebbe invece schierare i suoi con un più articolato 3-4-2-1. Hitz quindi in porta con, a fargli da schermo, Emre Can, Hummels e Akanji. Centrocampo a quattro con Meunier, Bellingham, Witsel e Guerreiro. Sulla trequarti, Reus e Reyna che faranno da supporto all’unica punta, Haaland.

Lazio-Borussia Dortmund, 1^ giornata fase a giorni, Champions League 2020-2021.

Probabili formazioni Lazio-Borussia Dortmund

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Hitz; Emre Can, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Reyna, Haaland.

Come vedere Lazio-Borussia Dortmund in diretta TV e streaming

Lazio-Borussia Dortmund sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport Uno. Via streaming invece, sarà possibile assistere al match tra biancocelesti e gialloneri mediante l’apposito servizio offerto da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Borussia Dortmund

La radiocronaca di Lazio-Borussia Dortmund sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

Lazio e Borussia Dortmund si sono incontrate complessivamente 3 volte. Le prime due risalgono ai quarti di finale della Coppa UEFA 1994-1995 che videro i capitolini vincere 1-0 all’Olimpico e i tedeschi 2-0 al Westfalenstadion. La terza invece risale ad un’amichevole del 12 agosto 2018 in cui un autogol di Radu consegnò la vittoria ai gialloneri.

