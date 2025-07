Laurienté dice addio al Sunderland: futuro ancora tutto da scrivere

Il trasferimento di Armand Laurienté al Sunderland è ufficialmente saltato, ma il futuro del talentuoso esterno francese resta lontano dal Sassuolo, club con cui ha trascinato i neroverdi alla promozione in Serie A nella stagione 2024-25.

Dopo l’accordo raggiunto tra Sassuolo e Sunderland per 20 milioni di euro, Laurienté si era recato in Inghilterra per sostenere le visite mediche con il club neopromosso in Premier League. Tuttavia, secondo fonti autorevoli tra cui Fabrizio Romano e TMW, il trasferimento è clamorosamente saltato all’ultimo momento, per motivazioni che non sembrano legate a problemi fisici.

Il rendimento di Laurienté nella stagione 2024-25

Laurienté è stato capocannoniere della Serie B nella scorsa stagione, realizzando 18 gol in campionato e contribuendo in modo decisivo alla promozione del Sassuolo. Con 31 reti e 18 assist in 102 presenze complessive con la maglia neroverde, l’esterno francese è diventato rapidamente uno dei giocatori più importanti della rosa emiliana.

Nonostante ciò, già nelle scorse settimane il tecnico Fabio Grosso aveva confermato la volontà del giocatore di cambiare aria:

“Laurienté vuole mettersi alla prova ad un livello più alto. Gli ho illustrato tutti gli scenari possibili, ma è chiaro che sente il bisogno di una nuova sfida,” ha dichiarato Grosso a TMW.

Napoli sulle tracce di Laurienté?

Dopo il naufragio dell’operazione con il Sunderland, Laurienté è tornato in Italia, ma è altamente improbabile che resti al Sassuolo per la stagione 2025-26. Il club è consapevole che dovrà fare a meno del suo gioiello offensivo, e lo stesso calciatore è alla ricerca di un progetto ambizioso.

Tra i club interessati c’è anche il Napoli, che già a gennaio aveva manifestato interesse per il giocatore, come confermato dal suo agente Roberto Meloni:

“Il Napoli ha sempre mostrato interesse, anche se a gennaio non c’è stata una chiamata diretta. Armand sarebbe entusiasta di approdare in un grande club come quello azzurro.”

Il Napoli, che ha già acquistato Noa Lang, continua a cercare un’ala offensiva, ma deve fare i conti con la concorrenza: Dan Ndoye del Bologna è un altro nome caldo sul taccuino di De Laurentiis, ma il Nottingham Forest ha già presentato un’offerta ufficiale per lo svizzero.

Il futuro di Laurienté resta aperto

A oggi, è quasi certo che Laurienté non giocherà né con il Sunderland né con il Sassuolo nella stagione 2025-26. Il suo profilo continua a essere monitorato da diversi club in Italia e all’estero, e il suo valore, anche dopo la rottura con il club inglese, resta elevato.

Intanto, il Sassuolo si prepara al debutto in Serie A il 23 agosto proprio contro il Napoli, un incrocio che potrebbe dire molto anche sul futuro dello stesso Laurienté.

Scheda giocatore – Armand Laurienté

Età: 26 anni

Nazionalità: Francese

Ruolo: Ala sinistra / Esterno offensivo

Gol 2024-25: 18 (Serie B)

Presenze totali con il Sassuolo: 102

Gol totali con il Sassuolo: 31

Assist totali: 18

Valore di mercato stimato: 20 milioni di euro

Restano giorni caldi di mercato per il futuro dell’esterno francese: Napoli, ma non solo, attendono l’evoluzione di una delle trattative più interessanti dell’estate.