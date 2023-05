LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 31ª giornata 28-29-30/4 e 1/5/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della trentunesima giornata di campionato.

La trentunesima giornata di Liga è iniziata subito con il derby basco tra Osasuna e Real Sociedad. A vincere è stato la Real che è sempre più solitaria al quarto posto e sogna di rivedere la Champions League. Ritorna alla vittoria l’Elche e lo fa alla grande: 4-0 contro il Rayo Vallecano. La salvezza si fa davvero complicata perché è sempre il fanalino di coda a 16 punti ma questi tre punti sono importantissimi.

Sabato, invece, hanno giocato le due big di Spagna: il Real Madrid e Barcellona. Le due squadre si sono sfidate a distanza a suon di poker. I Blancos hanno vinto per 4-2 contro l’Almeria con una super tripletta del solito Benzema mentre i catalani 4-0 con il Betis, che è rimasto anche con un uomo in meno per l’espulsione di Gonzales. Ai blaugrana manca poco per poter alzare il titolo e si conferma la miglior difesa del campionato con soli 11 gol subiti in 32 partite.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Il Cadice vince sul Valencia ed ormai a cinque punti dalla salvezza. Situazione pericolosa per i Taronja che sono quart’ultimi a tre punti dalla retrocessione. Seconda vittoria consecutiva per il Villareal che cala il tris contro il Celta Vigo tutto merito di Jackson che realizza una doppietta e Terrats che termina il lavoro. Parejo, tra l’altro, sbaglia un calcio di rigore. Il Sottomarino Giallo si prende il quinto posto.

Nella serata l’Atlético Madrid va di manita in casa del Valladolid con quattro giocatori diversi: Molina, Gimenez, Morata, Depay e anche con un’autorete di Fernandez. Colchoneros in netta ripresa e sono vicinissimi ai cugini, a soli due punti, e sognano il secondo posto. L’Athletic Bilbao acciuffa l’ultimo minuto il pari contro il Maiorca con il solito Williams. I baschi non riescono a raggiungere il Betis.

Ricade il Siviglia in casa contro il Girona per 2-0. Continua a sorprendere la squadra neopromossa, che dopo aver battuto il Real Madrid, è deciso a concludere il campionato nel migliore dei modi. In gol ancora Castellanos, bomber della squadra.

LaLiga, risultati della trentadueesima giornata

Venerdì 28 aprile

Osasuna-Real Sociedad 0-2 6′ aut. Herrera, 90′ Kubo

Sabato 29 aprile

Elche-Rayo Vallecano 4-0 45+1′ Tete Morente, 52′ Boye, 53′ Fidel, 72′ Gambau

Real Madrid-Almeria 4-2 5′, 17′, 42′ Benzema (R), 45+1′ Lazaro (A), 47′ Rodrygo (R), 61′ Robertone (A)

Barcellona-Betis Siviglia 4-0 14′ Christensen, 36′ Lewandowski, 39′ Raphinha, 82′ aut. Rodriguez

Domenica 30 aprile

Cadice-Valencia 2-1 39′ Escalante (C), 46′ Guardiola (C), 51′ Lino (V)

Villareal-Celta Vigo 3-1 2′, 12′ Jackson (V), 29′ Larsen (C), 70′ Terrats (J)

Espanyol-Getafe 1-0 38’Joselu

Valladolid-Atlético Madrid 2-5 20′ Molina (A), 24′ Gimenez (A), 38′ Morata (A), 42′ Larin (V), 74′ Escudero (V), 86′ aut.Fernandez (A), 90+3′ Depay (A)

Lunedì 1 maggio

Maiorca-Atlethic Bilbao 1-1 58′ Lee Kang-In (M), Williams 90+6′ (A)

Siviglia-Girona 0-2 23′ Juanpe, 55′ Castellanos

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 79

2 Real Madrid 68

3 Atletico Madrid 66

4 Real Sociedad 58

5 Villarreal 53

6 Betis Siviglia 49

7 Athletic Bilbao 47

8 Osasuna 44

9 Girona 44

10 Rayo Vallecano 43

11 Siviglia 41

12 Maiorca 41

13 Celta Vigo 39

14 Cadice 35

15 Real Valladolid 35

16 Almeria 33

17 Valencia 33

18 Espanyol 31

19 Getafe 31

20 Elche 16