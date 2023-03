LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 24ª giornata 3-4-5-6/3/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della ventiquattresima giornata di campionato.

Ad esordire nella ventiquattresima giornata di Liga è la Real Sociedad che ospita il Cadice. Per i baschi un 0-0 contro gli andalusi che vale davvero a poco. Prosegue il momento davvero difficile per la Real che è alla ricerca di qualche scossa per continuare a sperare in un posto in Champions League. In netta ripresa il Villareal che realizza la seconda vittoria consecutiva con l’Almeria e si rilancia sempre di più.

Vittoria d’orgoglio per l’Elche che vince in un campo difficile, quello del Maiorca. Si tratta del secondo successo stagionale per il fanalino di coda che è a -11 dalla penultima e che resta ancora in una situazione assolutamente delicata in ottica salvezza. A far scalpore, però, è stato il sonoro 6-1 dell’Atlético Madrid ai danni del Siviglia.

I Colchoneros non avevano mai segnato così tanti gol in una stagione e si prendono da soli il terzo posto. Uno dei momenti peggiori per gli andalusi che, dopo tanti anni in Europa, rischiano davvero di retrocedere. Per la lotta al campionato, il Barcellona deve riprendersi dal KO inaspettato contro l’Almeria ed in casa gioca contro il Valencia.

I blaugrana vincono di misura con un Valencia che è sempre più profonda crisi. La rete di Rapinha basta, nonostante il rigore sbagliato da Ferran Torres e il rosso ad Araujo. Le cose diventano sempre più semplici per i catalani anche dopo lo 0-0 del Real Madrid contro il Betis Siviglia. I Blancos sono a -9 dai rivali.

LaLiga, risultati della ventiquattresima giornata

Venerdì 3 marzo

Real Sociedad-Cadice 0-0

Sabato 4 marzo

Getafe-Girona 3-2 2′, 14′ Unal (Ge), 43′ Mayoral (Ge), 54′ Castellanos (Gi), 80′ Gutierrez (Gi)

Almeria-Villareal 0-2 76′ Moreno, 88′ Morales

Maiorca-Elche 0-1 88′ Boye

Atlético Madrid-Siviglia 6-1 23′, 26′ Depay (A), 39′ En Nesyri (S), 53′ Griezmann (A), 69′ Carrasco (A), 76′, 90+2′ Morata (A)

Valladolid-Espanyol 2-1 25′ Sanchez (V), 62′ Aguado (V), 87′ Braithwaite (E)

Barcellona-Valencia 1-0 15′ Rapinha

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao 0-0

Betis-Real Madrid 0-0

Lunedì 6 marzo

Osasuna-Celta Vigo 0-0

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 59

2 Real Madrid 53

3 Atletico Madrid 45

4 Real Sociedad 44

5 Betis Siviglia 41

6 Villarreal 37

7 Rayo Vallecano 35

8 Osasuna 34

9 Athletic Bilbao 33

10 Maiorca 31

11 Girona 30

12 Celta Vigo 28

13 Espanyol 27

14 Real Valladolid 27

15 Cadice 26

16 Getafe 25

17 Siviglia 25

18 Almeria 25

19 Valencia 23

20 Elche 9