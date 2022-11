LaLiga risultati, marcatori e classifica della 14ª giornata 8-9-10/11/2022

LaLiga risultati, marcatori e classifica della quattordicesima giornata.

Ultima giornata per la Liga prima della sosta per i Mondiali. La quattordicesima giornata della Liga si è aperta con il posticipo serale tra Osasuna e Barcellona. I blaugrana approfittano del passo falso del Real Madrid e riescono a vincere per 2-1 solamente a cinque minuti dal termine. Il Barcellona è primo in classifica.

Non riesce ad uscire dalla crisi il Siviglia che perde in casa contro la Real Sociedad e gli andalusi ora ad un passo dalla zona calda. Periodo davvero da dimenticare anche per l’Atlético Madrid che perde in casa del Maiorca con la rete dell’ex laziale Muriqi che diventa sempre più il miglior marcatore della squadra isolana. Il Villareal vince contro l’ Espanyol con un’autorete e si porta all’ottavo posto.

Il Real Madrid vince contro il Cadice ma rimane comunque al secondo posto

LaLiga risultati della quattordicesima giornata

Martedì 8 novembre

Elche-Girona 1-2 16′ Lirola (E); 39′ Martin (G); 66′ Castellanos (G)

Athletic Bilbao-Valladolid 3-0 19′, 51′ Guruzeta; 78′ Vivian

Osasuna-Barcellona 1-2 6′ Garcia (O); 48′ Pedri (B); 85′ Rapinha (B)

Mercoledì 9 novembre

Almeria-Getafe 1-0 26′ Leo Baptistao

Siviglia-Real Sociedad 1-2 20′ Sorloth (R); 36′ Mendez (R); 44′ Mir (S)

Espanyol-Villareal 0-1 64′ aut. Lecomte

Maiorca-Atlético Madrid 1-0 16′ Muriqi

Giovedì 10 novembre

Rayo Vallecano-Celta Vigo 0-0

Valencia-Betis 3-0 63′ Almeida, 81′ Guillamon; 90’+3 Kluivert

Real Madrid-Cadice 2-1 40’Militao (R); 70′ Kroos (R); 81′ Pérez (C)

LaLiga, classifica finale

1. Barcellona 37

2. Real Madrid 35

3. Real Sociedad 26

4. Athletic Bilbao 24

5. Betis 24

6. Atlético Madrid 24

7. Osasuna 23

8. Rayo Vallecano 22

9. Villareal 21

10. Valencia 19

11. Maiorca 19

12. Valladolid 17

13. Girona 16

14. Almeria 16

15. Getafe 14

16. Espanyol 12

17. Celta Vigo 12

18. Siviglia 11

19. Cadice 11

20. Elche 4