L’ Inter non molla su Lookman, bensì cambia formula: ecco come si sta evolvendo la trattativa

Lookman: Napoli o Inter?

Calciomercato Inter: rilancio da 45 milioni per Lookman, fumata bianca sempre più vicina

https://twitter.com/Alookman_/status/1492268165925163011

L’Inter torna alla carica per Ademola Lookman e prepara il colpo decisivo per convincere l’Atalanta a lasciar partire il suo gioiello. Dopo il no ricevuto alla prima proposta, i nerazzurri hanno alzato l’offerta a 45 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus, puntando su un trasferimento a titolo definitivo, come richiesto dalla Dea. Il giocatore ha già trovato un accordo con il club di Viale della Liberazione: contratto quadriennale da 4,5 milioni netti a stagione.

Inter decisa a chiudere: nuova offerta e incontro decisivo

Dopo il rifiuto dell’Atalanta alla formula del prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni, l’Inter ha scelto di cambiare strategia. Ora l’offerta prevede l’acquisto immediato, con pagamento diretto e bonus annessi. La nuova proposta si avvicina sensibilmente alla richiesta dei bergamaschi, che valutano Lookman 50 milioni, lasciando intuire una possibile apertura alla trattativa. Il faccia a faccia tra le dirigenze potrebbe avvenire già domani, in occasione del Consiglio di Lega in via Rosellini, dove si troveranno Beppe Marotta e Luca Percassi.

Lookman vuole l’Inter: rifiutati Napoli e Atletico Madrid

Il giocatore ha già espresso la sua volontà: vuole solo l’Inter. Lookman ha gentilmente declinato le avances del Napoli e dell’Atletico Madrid, puntando tutto sulla chiamata nerazzurra. Una scelta dettata anche dalle promesse ricevute dall’Atalanta nella scorsa stagione, quando fu bloccato nonostante l’interesse del PSG. Ora, con un’offerta concreta sul tavolo e un progetto tecnico ambizioso guidato da Cristian Chivu, l’attaccante nigeriano spera di ottenere il via libera, senza dover forzare la mano con il club.

Chivu lo aspetta per rivoluzionare l’assetto tattico

Nonostante un infortunio muscolare al polpaccio che lo tiene ai box, il rientro di Lookman è previsto entro una settimana. Il tecnico interista Chivu lo considera l’uomo chiave per variare il modulo e passare dal consueto 3-5-2 al nuovo 3-4-2-1, con il nigeriano pronto ad agire da seconda punta o esterno offensivo in grado di saltare l’uomo. La sua capacità di creare superiorità numerica, servire assist o trovare la via del gol in autonomia colma una lacuna evidente nell’organico nerazzurro.

Ultime ore calde: si punta a chiudere entro la settimana

Il tempo stringe. L’Inter ha già fatto sapere che non intende prolungare la trattativa oltre questa settimana. La nuova offerta da 45 milioni rappresenta l’ultimo rilancio, e il club milanese si attende una risposta rapida. Se l’Atalanta abbasserà la guardia, la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro, consegnando a Chivu un rinforzo d’élite e offrendo ai tifosi un segnale forte dopo le delusioni dell’ultimo finale di stagione.

Inter, tutto su Lookman: abbandonata la pista Leoni, rilancio da 43 milioni per convincere l’Atalanta

L’Inter ha deciso: Ademola Lookman è il nome su cui puntare forte in questo finale di mercato. La dirigenza nerazzurra ha accantonato definitivamente la trattativa per Leoni, giovane difensore del Parma, per concentrare tutte le risorse economiche e strategiche sull’attaccante dell’Atalanta, vero e proprio obiettivo prioritario per rinforzare il reparto offensivo di Chivu.

Addio Leoni, spazio al colpo da sogno: Lookman

La rinuncia all’affare Leoni ha liberato spazio nel budget interista. E con le cessioni già concretizzate di Filip Stankovic e Tajon Buchanan, il club ha costruito un tesoretto da reinvestire immediatamente. La nuova offerta per l’Atalanta prevede un rilancio a 43 milioni di euro, esclusi i bonus, e potrebbe salire ulteriormente con meccanismi legati a presenze, gol e qualificazioni.

Lookman ha detto sì all’Inter: quinquennale da 4,5 milioni

Il nigeriano ha già fatto la sua scelta: vuole vestire la maglia nerazzurra. Ha rifiutato sia il Napoli, pronto a garantirgli un ingaggio superiore, sia l’Atletico Madrid, interessato al suo profilo dopo la scorsa stagione. L’Inter gli ha offerto un contratto da 5 anni con stipendio iniziale da 4,5 milioni, destinato a crescere fino a 5 milioni netti. La volontà del giocatore è un elemento chiave per chiudere la trattativa, e Marotta lo sa.

Settimana decisiva: nuovo incontro tra Inter e Atalanta

Il momento chiave si avvicina. In agenda c’è un nuovo incontro a inizio settimana — tra martedì e mercoledì — tra la dirigenza interista e quella bergamasca. Si tratterà di un faccia a faccia decisivo per trovare l’intesa finale, anche sulla formula del trasferimento. Il precedente tentativo interista, basato su un prestito con obbligo di riscatto, è stato respinto dalla Dea, che chiede la cessione a titolo definitivo.

L’ipotesi ora più plausibile è quella di un accordo con pagamento dilazionato su più stagioni, una modalità che permetterebbe all’Inter di rispettare i paletti finanziari senza rinunciare al suo grande obiettivo offensivo.

Chivu lo aspetta per rivoluzionare l’attacco

Ademola Lookman è considerato il profilo perfetto per dare nuova linfa all’attacco dell’Inter. La sua capacità di saltare l’uomo, creare occasioni e inserirsi negli spazi lo rendono ideale per il passaggio al modulo 3-4-2-1, già studiato da Chivu per la prossima stagione. L’ex Lipsia è fermo ai box per un infortunio muscolare, ma tornerà disponibile tra pochi giorni: la tempistica è perfetta per chiudere.