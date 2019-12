Calciomercato Inter: Kurzawa alternativa ad Alonso

Proseguono i contatti tra Inter e Chelsea per Marcos Alonso. Se la trattativa non dovesse decollare è già pronto il piano Kurzawa del PSG.

Nome desiderato con tanto di alternativa scritta affianco. La nuova politica di mercato nerazzurra, per non farsi trovare impreparata, parte da qui. Se a Vidal è stato affiancato il nome di Weigl, a quello di Marcos Alonso – esterno sinistro del Chelsea tanto richiesto da Antonio Conte – è stato accostato quello di Kurzawa del Paris Saint Germain.

Il tutto, per il semplice motivo che proseguono le complicazioni tra Inter e Blues per trovare un accordo per l’ex Fiorentina. La proposta dell’Inter supera di poco i 20 milioni, pagabili in due manche in prestito con obbligo di riscatto, la richiesta del Chelsea non è inferiore ai 40. Troppa distanza tra domanda e offerta ha fatto sì che l’Inter virasse su nuovi profili e, come da programma, la nuova idea in quel ruolo prende il nome di Kurzawa.

Il calciatore, classe ’92, del Paris Saint Germain, potrebbe far molto comodo all’Inter, oltre che in campo, anche sotto l’aspetto economico. La dirigenza nerazzurra è infatti pronta a sfruttare il low-cost di un contratto in scadenza senza troppi margini di rinnovo. Sui due fronti si continuerà a lavorare, la consapevolezza è che in quel ruolo qualcosa si muoverà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA