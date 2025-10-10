Koni De Winter: Non busserò al tavolo per chiedere spazio al Milan, serve umiltà.

Koni De Winter - Stadiosport.it

Arrivato al Milan durante l’estate per circa 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus, Koni De Winter sta vivendo una fase di adattamento nella sua nuova avventura in rossonero. Dopo le buone prestazioni con il Genoa, il difensore belga ha scelto San Siro per fare il salto di qualità, ma è consapevole che la concorrenza sotto la guida di Massimiliano Allegri è altissima.

“Non ho lo status per battere i pugni sul tavolo, devo dimostrare”

In un’intervista concessa al quotidiano belga Nieuwsblad, De Winter ha spiegato di non voler forzare le scelte del tecnico:

“Sono molto critico con me stesso e ambizioso, voglio diventare un titolare, ma so che devo guadagnarmi quella posizione. Non ho lo status per bussare al tavolo e pretendere spazio. Se sentissi di meritare un’occasione, parlerei con l’allenatore, ma ora devo essere umile. Se faccio bene nei minuti che ho, le opportunità arriveranno. Almeno lo spero.”

Finora, il ventitreenne ha collezionato quattro presenze stagionali, mostrando buoni spunti ma anche la necessità di adattarsi ai ritmi e alla pressione di un club con ambizioni da vertice.

“Ho scelto il Milan per la sua storia, non per i soldi”

Durante l’estate, diversi club avevano manifestato interesse per De Winter, tra cui Inter, Napoli, Tottenham e alcune squadre del Medio Oriente. Ma la decisione del difensore è stata chiara:

“Stiamo parlando dell’AC Milan, uno dei club più grandi d’Europa. Da bambino guardavo Ronaldinho, Pato e Beckham giocare in Champions League con quella maglia. Quando arriva la chiamata del Milan, non ci pensi due volte.”

De Winter ha rifiutato offerte molto più ricche da parte di club arabi:

“Capisco chi sceglie di andare lì, ma non era il momento per me. Volevo fare un passo avanti nella mia carriera sportiva, non solo economico. Questo trasferimento era perfetto.”

“Sono stato un affare per il Milan”

Il difensore crede che il Milan abbia fatto un ottimo affare con il suo acquisto:

“Se si guardano i prezzi di oggi, penso che il Milan abbia pagato una cifra giusta. Non credo che il Genoa abbia spinto fino in fondo per ottenere il massimo, ma ho apprezzato il loro atteggiamento: la trattativa è stata serena e si è chiusa in pochi giorni.”

Il trasferimento è stato così rapido che perfino lui lo ha scoperto dai social:

“Fabrizio Romano lo sapeva prima di me! Ho visto su Instagram ‘De Winter vicino al Milan’ e subito dopo il mio telefono è impazzito. Poi mi hanno chiamato i miei agenti confermando che eravamo vicini all’accordo.”

“Modric è un genio, vede il calcio prima degli altri”

Tra le nuove esperienze vissute al Milan, De Winter ha avuto modo di giocare accanto a Luka Modric, arrivato a 40 anni ma ancora protagonista assoluto in Serie A. Dopo aver condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus, il belga ha spiegato cosa rende il croato così speciale:

“È difficile paragonarli, sono due giocatori molto diversi, entrambi eccezionali. Ma sono rimasto davvero colpito da Modric. Il suo cervello è un passo avanti: vede il calcio prima degli altri, tutto gli viene naturale. E poi quei piedi… sono pura arte.”

Ma ciò che ha colpito di più De Winter è l’aspetto umano:

“Fuori dal campo, Luka è un campione di umiltà. Non si mette mai sopra la squadra, non si lamenta mai. Se uno come lui non lo fa, perché dovremmo farlo noi? È curioso, gentile, si interessa davvero alle persone. Un atteggiamento raro nel calcio di oggi.”

Con mentalità, dedizione e rispetto, Koni De Winter sembra intenzionato a costruirsi passo dopo passo un futuro solido in rossonero, seguendo l’esempio dei campioni che oggi ha il privilegio di chiamare compagni.

