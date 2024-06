C’è un altro calciatore della famiglia Thuram, figlio di Lilian, fratello di Marcus pronto a vestire un’altra maglia di Serie A. Si tratta della Juventus, seriamente intenzionata a portare Khéphren Thuram alla corte di Thiago Motta.

Khéphrem Thuram, 23 anni, centrocampista della nazionale francese. Fonte: WIkipedia pagina ufficiale

Khéphrem Thuram è un calciatore dotato di grande forza fisica, oltre ad un’ottima accelerazione. Nel 2018 è comparso nella lista dei migliori calciatori stilata dal The Guardian.

Nato in Italia, quando il padre militava nelle fila del Parma, non ha mai giocato nel nostro Paese. La prima squadra a credere in lui è stato il Monaco, con il quale giocò una sola stagione, la prima tra i professionisti nel 2018-19.

La scelta di puntare su di lui del club bianconero dipende anche da altre operazioni che dovrebbero sbloccarsi nei giorni seguenti. Uno di questi è la situazione di Adrien Rabiot, il quale non ha ancora rinnovato ed ha un contratto in scadenza domenica prossima.

I tentativi su Koopmeiners si sono un po’ bloccati. Quindi i bianconeri sembrerebbero in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del giovane francese.

Per Khéphrem Thuram il Nizza, all’inizio chiedeva 40 milioni, ma poi le pretese si sono abbassate. L’offerta di Giuntoli è stata di 20-25 milioni, anche se alla fine si potrebbe chiudere alla cifra di 18 milioni. Lo stesso club francese, inoltre, avrebbe aperto alla possibilità di ricevere un giovane come contropartita tecnica.

Il club bianconero, infatti, utilizzerebbe i 13 + 5 milioni di bonus derivanti dalla vendita di Kean alla Fiorentina. Giuntoli è atteso a Nizza la settima prossima per negoziare l’affare e porre le condizioni nero su bianco.

