Calciomercato Milan, non solo Tottenham: anche il Manchester United su Kessie. Suggestioni Isco e Ilicic

Kessie tra Manchester United e Tottenham. Cominciano già a farsi avanti le prime voci del calciomercato in casa Milan. Tra i diversi addii ci sarebbe proprio quello dell’ivoriano. Le due big dalla Premier hanno messo gli occhi su di lui. Come nomi per sostituirlo si pensa ad Isco del Real Madrid o Ilicic dell’Atalanta.

Sicuramente Franck Kessié è un giocatore che ha lasciato il segno tanto nella stagione passata come in quella attuale. L’ivoriano è uno dei protagonisti assoluti di un grande Milan in forma che primeggia in classifica e che non perde da diverse partite. L’ultimo KO, di fatto, è riconducibile alla sfida in Europa League contro il Lille. Kessié è una pedina importante e anche le big europee hanno capito le sue potenzialità.

Kessie Manchester United Tottenham, gli inglesi ci provano a gennaio

Le prestazioni del giocatore sono arrivate fin in Premier League. Kessié è sempre stato stimato in Inghilterra già dai tempi in cui vestiva la maglia dell’Atalanta. Il giocatore è in rossonero da ben tre anni ed in 116 presenze ha totalizzato ben 20 reti. A confermare quest’indiscrezione è proprio ESPN, che parla di un interesse vivo del Manchester United. I Red Devils si stanno riprendendo dopo un inizio di campionato piuttosto complicato.

La concorrenza in quel reparto non manca di certo: tra Paul Pogba e Bruno Fernandes c’è davvero tanta qualità. Il francese, però, è in partenza visto che la sua ex Juventus è molto forte su di lui. Gli inglesi, perciò, cercano ancora giocatori a centrocampo per un organico sempre più folto. Il Manchester United potrebbe già presentare un’offerta nella prossima sessione di calciomercato a gennaio. Ma non sono gli unici. Oltre a loro c’è anche il Tottenham di José Mourinho.

Capolista in Premier, il Tottenham vuole ostacolare l’interesse dei rivali e puntare anch’essi all’ex Cesena. Anche gli Spurs potrebbero ambire al giocatore a gennaio ma difficilmente il Milan lo cederebbe così presto. Kessié sta diventando importante per la rincorsa al titolo del Milan e il club di Milanello non vorrà privarsi di una tale risorsa.

In caso di addio del giocatore, si pensa già a probabili rimpiazzi. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione niente male: Isco sarebbe finito nel mirino di Paolo Maldini. Fuori dal progetto del Real Madrid, lo spagnolo potrebbe essere un giocatore importante per il Milan. Inoltre il giocatore blanco vorrà farsi vedere in modo da convincere il CT Luis Enrique a convocarlo ai prossimi Europei. Il club madrileno ha fissato il prezzo: il giocatore non parte per un’offerta inferiore ai 20 milioni.

Un’altra alternativa arriva invece dalla Serie A. Anche Josip Ilicic è nella lista rossonera. Dopo i momenti turbolenti che sta affrontando l’Atalanta, lo sloveno potrebbe partire. Anche Hakan Calhanoglu sembrerebbe con le valige già pronte. Il turco non ha ancora mostrato segnali di rinnovo e potrebbe essere rimpiazzato proprio dall’ex Palermo. Si parla solo di suggestione ma il nome è caldo ed interessa molto al club rossonero.

