Kenan Yildiz sprona i tifosi della Juventus dopo il ko con il Napoli: “Abbiamo bisogno del vostro supporto”

Dopo la sconfitta 2-1 contro il Napoli al Maradona, Kenan Yildiz ha inviato un messaggio chiaro e diretto ai tifosi della Juventus: restare uniti e sostenere la squadra in un momento complicato.

Il talento turco-tedesco aveva illuso i bianconeri con un gol che sembrava avviare la rimonta, ma la doppietta di Rasmus Hojlund ha permesso ai campioni d’Italia di portare a casa i tre punti, lasciando la Juventus con l’ennesimo rimpianto.

Il bilancio sotto la gestione Luciano Spalletti resta in salita: solo due vittorie in cinque partite di Serie A, entrambe contro Cremonese e Cagliari. A queste si aggiungono i pareggi con Fiorentina e Torino e la prima sconfitta in un big match, proprio a Napoli.

Yildiz ha commentato la situazione via Instagram, riconoscendo le difficoltà del momento ma invitando i tifosi alla fiducia:

“Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma stiamo lavorando duramente per migliorare. Abbiamo bisogno del vostro supporto durante questo percorso e vi ringraziamo.”

Nonostante i risultati altalenanti, il ventenne sta vivendo una stagione molto positiva a livello personale: cinque gol in campionato, uno in Champions League e cinque assist complessivi confermano la sua crescita e il suo peso sempre maggiore negli equilibri offensivi della squadra.

Il messaggio di Yildiz è chiaro: il lavoro continua, ma per ripartire la Juventus ha bisogno anche della spinta del suo popolo.

