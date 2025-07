Kaiserslautern-Roma: dove vedere l’amichevole in tv e streaming, formazioni e orario ufficiale

Secondo appuntamento della pre-season per la Roma di Gian Piero Gasperini, che vola in Germania per sfidare il Kaiserslautern in quella che rappresenta la prima vera prova internazionale dell’estate. Dopo il 14-0 rifilato al Trastevere, i giallorossi affrontano un avversario di ben altro spessore: una formazione storica della 2. Bundesliga che vuole rilanciarsi davanti al proprio pubblico del Fritz-Walter-Stadion.

Gasperini studia la nuova Roma: Ferguson e El Aynaoui già protagonisti

Il tecnico ex Atalanta ha a disposizione una rosa ancora in costruzione ma già ricca di elementi interessanti. Dopo l’arrivo a Fiumicino di Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino cresciuto nel Nancy, la Roma ha ufficializzato anche il talento offensivo Evan Ferguson, attaccante irlandese prelevato dal Brighton.

Entrambi sono tra le novità più attese, mentre il resto della squadra inizia a interiorizzare i principi tattici del 3-4-2-1 gasperiniano, che vedrà probabilmente Dybala come vertice offensivo supportato da Baldanzi e Soulé sulla trequarti.

Quando si gioca Kaiserslautern-Roma e dove vederla in diretta

Data: sabato 26 luglio 2025

sabato 26 luglio 2025 Orario d’inizio: ore 18:00 (ora italiana)

ore 18:00 (ora italiana) Stadio: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern (Germania)

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern (Germania) Competizione: Amichevole internazionale

📺 Diretta TV:

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Per seguirlo in televisione è necessario avere una smart TV compatibile con l’app DAZN oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation, Xbox, oppure TIMVISION Box.

💻 Diretta streaming:

Il match sarà visibile anche in streaming live tramite:

App DAZN su smartphone, tablet, PC

su smartphone, tablet, PC Sito ufficiale DAZN accedendo da browser e selezionando l’evento

Probabili formazioni Kaiserslautern-Roma

📌 Roma (3-4-2-1):

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dybala

📌 Kaiserslautern (modulo da definire):

Formazione ancora da confermare, ma dovrebbe schierare alcuni dei titolari dell’ultima stagione in 2. Bundesliga, con una base tedesca affiancata da giovani emergenti e qualche volto esperto come Redondo e Hanslik.

Una sfida utile per testare idee e intensità

Il confronto con i tedeschi rappresenta una tappa importante per valutare l’approccio tattico e fisico della nuova Roma. L’obiettivo di Gasperini è arrivare pronti all’inizio della Serie A e alla Conference League, trasmettendo fin da ora ai nuovi innesti lo spirito di aggressività, pressing alto e gestione delle ripartenze tipico del suo stile di gioco.

La sfida al Fritz-Walter-Stadion è anche l’occasione per i tifosi tedeschi di ammirare da vicino una big del calcio italiano, mentre per i romanisti sarà un primo banco di prova per capire su quali certezze costruire la stagione 2025/26.