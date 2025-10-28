Juventus: Yildiz e i compagni salutano Tudor

Igor Tudor - Techsporty.com

Dopo l’esonero ufficiale di Igor Tudor, arrivato lunedì, non sono mancati i messaggi di affetto e ringraziamento da parte dei giocatori della Juventus. Il tecnico croato ha lasciato la panchina bianconera dopo una serie negativa di otto partite consecutive senza vittorie tra Serie A e Champions League, con la squadra che non segnava da quattro gare. L’ultimo successo risaliva al 4-3 contro l’Inter del 13 settembre. Tudor è così diventato il primo allenatore della Serie A 2025-26 a perdere il posto, dopo appena otto giornate di campionato.

I messaggi dei giocatori bianconeri

Tra i primi a salutare l’ormai ex allenatore c’è stato Gleison Bremer, che su Instagram ha scritto: “Thank you for everything, gaffer. Best of luck for the future”, accompagnando le parole con una foto insieme al tecnico.

A distanza di poche ore è arrivato anche il messaggio di Kenan Yildiz, giovane talento bianconero cresciuto molto sotto la gestione Tudor: “Thank you for everything, Mister. All the best for the future”. Un pensiero semplice ma sincero, che conferma il buon rapporto instaurato tra il giocatore e l’allenatore.

Anche Mattia Perin, storico secondo portiere della Juventus, ha voluto esprimere la propria gratitudine scrivendo: “Thank you, mister”, un messaggio breve ma carico di rispetto.

L’addio di Tudor e il futuro della panchina

Nonostante i risultati deludenti, diversi elementi dello spogliatoio bianconero hanno riconosciuto il lavoro e la professionalità del tecnico croato, che aveva assunto la guida della squadra in estate. Ora la Juventus è alla ricerca di un sostituto, e secondo Sky Sport Italia, il club sarebbe pronto a incontrare Luciano Spalletti per offrirgli un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo legata alla qualificazione in Champions League.

L’era Tudor si chiude dunque tra ringraziamenti e rispetto reciproco, mentre la Vecchia Signora si prepara ad aprire un nuovo capitolo, alla ricerca di una scossa per rilanciare la stagione.

