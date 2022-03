Juventus-Villarreal 0-3, Allegri: “Niente da rimproverare ai ragazzi, solo un episodio poteva sbloccarla. Il calcio è così, bisogna accettarlo”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Prime Video dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Villarreal. Il tecnico bianconero comunque soddisfatto della prova dei suoi ragazzi

Altra cocente eliminazione in Champions League per la Juventus che all’Allianz Stadium viene travolta 3-0 dal Villarreal che si qualifica ai quarti di finale.

La Juventus ha delle occasioni nel primo tempo, colpendo anche una traversa con Vlahovic, ma nel secondo le idee iniziano a mancare. Alla fine Emery la vince coi cambi con Coquelin che al 78′ conquista il rigore che Gerard Moreno segna. Poi Pau Torres e Danjuma (rigore ndr.) arrotondano il risultato.

Davvero un brutto ko per la Juventus, ma nonostante ciò a Prime Video Massimiliano Allegri non ha fatto drammi, affermando come non abbia niente da rimproverare ai suoi: “”La giocherei come l’hanno giocata i ragazzi, per 75 minuti la squadra ha giocato bene, ha avuto occasioni nel primo tempo. Nel secondo tempo loro si sono messi dietro, non venivano più avanti e solo un episodio come è successo la poteva sbloccare. Nel calcio purtroppo esistono anche queste cose, in Champions ancora di più quindi bisogna accettare questa sconfitta brutta. Dispiace, ma ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente perchè hanno fatto una bella partita”.

Allegri ha poi fatto i complimenti ad Unai Emery per il passaggio del turno, non rivelando però con chi ce l’avesse a fine partita quando è entrato abbastanza arrabbiato sul terreno di gioco: “No, ce l’avevo…asciamo perdere… andiamo avanti. Le polemiche non servono a niente, la squadra ha fatto una bella partita, siamo molto dispiaciuti, c’è la delusione generale, dei ragazzi, però bisogna accettarlo, il calcio è anche questo. A volte gli episodi ti vanno a favore e a volte contro”.

Perdere 3-0 in casa è un risultato che fa male e da bordocampo Seedorf ha fatto notare ad Allegri che secondo lui la squadra non ha giocato bene, soprattutto nel secondo tempo non sfruttando più Cuadrado. Il tecnico bianconero ha risposto come ci abbiano provato, ma che il Villarreal si è difeso molto bene, chiudendo tutti gli spazi e cercando di portare la sfida ai supplementari o di sfruttare un episodio che poi è arrivato. La squadra, ha affermato Allegri, ha poi perso la dimensione del campo ed alla fine ha subito altri due gol, perdendo malamente.

