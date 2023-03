Juventus-Verona, dove vedere il match valido per la 28esima giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Juventus – Verona sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4 K oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

Juventus-Verona, 28esima giornata di Serie A.

Juventus-Verona. Dopo le polemiche in riferimento alla rete concessa ai bianconeri contro l’Inter viziata da un fallo di mano, Allegri ha voluto chiarire come gli episodi si accettano con serenità, nel bene e nel male. Ha tenuto a rimarcare come in altri casi siano andati a sfavore dei bianconeri, ma non se ne parla mai abbastanza.

Fatto sta che i bianconeri, con la vittoria ottenuta a S.Siro si sono concessi una pausa per le nazionali piuttosto serena. Hanno 41 punti, sono a sette di distanza dal Milan, attualmente l’ultima formazione che ha accesso ai gironi di Champions League 2023/24. Nelle ultime cinque partite ne ha vinte quattro e persa solo una, contro la Roma. Ha la terza miglior difesa della Serie A, avendo subito solo 22 reti. Meglio di lei hanno fatto la Lazio (19) e il Napoli (16).

Juventus-Verona. La rincorsa alla zona Champions si fa sempre più interessante, anche in virtù del calo delle formazioni che si trovano davanti ai bianconeri. Solo la Lazio è riuscita a vincere nell’ultimo turno, arrivando a quota 52 ed issandosi in seconda posizione.

Il Verona, invece, è in grave difficoltà e restano sempre meno le giornate per poter insidiare lo Spezia, la Salernitana e il Lecce che la precedono.

Il mister Zaffaroni pare ancora convinto di potersi conquistare la salvezza. Mancano undici giornate al termine, i punti in palio sono ancora tanti. Per lui l’aspetto tattico è importante, ma conta ancora di più quello emotivo. Per raggiungere la salvezza, traguardo sempre più complicato, bisognerà saper leggere le partite che si avranno di fronte da qui al termine della stagione e sfruttare le occasioni che ci verranno concesse.

Juventus-Verona. Contro la Juventus sarà molto difficile, dato che i bianconeri sono ancora in corsa per l’obiettivo Champions e non vorranno lasciare punti per strada.

Juventus Verona, dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Verona

Juventus-Verona Data: 1 aprile

1 aprile Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Calcio (Canale 202) , Sky Sport 4k (Canale 213)

, Streaming: Dazn, Sky Go, Now tv

Juventus-Verona, match valido per la 28esima giornata di Serie A sarà visibile in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv.

Juventus – Verona sarà visibile anche in tv grazie al collegamento susu Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn

Su Sky potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights delle partite del sabato di campionato.

Juventus-Verona dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Verona le ultimissime

Conferma del duo d’attacco per il mister Allegri, con Vlahovic spalleggiato da Di Maria, quest’ultimo libero di svariare per il settore offensivo. In difesa davanti al confermatissimo Szczesny ci sarà spazio per Danilo, Bremer e la novità dal primo minuto di Gatti. De Sciglio farà da contraltare rispetto all’altra fascia presidiata dal titolarissimo Kostic. Al centro un trio tutto italiano composto da Fagioli, Locatelli e Miretti, quest’ultimo inserito per sopperire la mancanza di Rabiot causa squalifica.

Nel Verona di Zaffaroni, di fronte al confermatissimo Montipò , ci saranno in difesa il trio composto da Hien, Magnani e Dawidowicz. Doig e Faraoni avranno il compito di presidiare le fasce, mentre al centro ci saranno Duda e Tameze. Nelle traquarti, a sostegno dell’unica punta Gaich, ci saranno Kallon e Braaf.

Juventus Verona le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Kallon, Braaf; Gaich.Allenatore: Marco Zaffaroni.