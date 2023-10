Juventus-Verona 1-0, dichiarazioni post partita, Allegri “Oggi tre punti importanti, lo stato d’animo di Kean e Vlahovic è buono.”

Max Allegri – StadioSport.it

La Juventus passa di misura per 1-0 in exremis contro l’Hellas Verona grazie ad un gol di Cambiaso nel filane. Con questa vittoria i bianconeri passano momentaneamente in vetta alla classifica.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la gara dei suoi. “Oggi sono tre punti importanti per dare continuità alla vittoria di Milano e soprattutto per cercare di allontanarci dalle pretendenti per la quarta posizione. Il campionato è ancora lunghissimo, abbiamo 23 punti raccolti fin qui e di questo siamo molto contenti.”



Il tecnico ha poi continuato: “La squadra ha giocato in modo ordinato, perché in queste partite ci vuole compattezza e pazienza, fino all’ultimo abbiamo cercato di portarla a casa in modo ordinato, la stessa azione del gol è venuta da un non rinvio di Szcnesny che ha giocato la palla dal basso. I ragazzi sono stati bravi tutti, chi più e chi meno, non era facile e sono molto contento.”



Su Weah “Weah non stava tanto bene, ha un problema con un flessore un pochino più duro e ho preferito toglierlo, anche perchè lì in mezzo serviva in quel momento un giocatore più tecnico tra le linee e Miretti stasera ha fatto veramente un’ottima partita.”

Sullo stato d’animo di Kean e Vlahovic: “Gli stati d’animo sono buoni. Kean ha fatto una buona partita, gli sono stati annullati due gol e ho preferito toglierlo dopo che aveva preso un ammonizione in maniera sciocca. Vlahovic ha fatto una buona gara, è in crescendo e sono contento.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sulla modalità del fuorigioco odierno “Io credo che il fuorigioco bisogna tornare sulla maniera tradizionale, perché altrimenti si rischia di annullare gol assurdi per tacchetti e centimetri.”