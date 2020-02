Juventus: ufficiale il rinnovo di Szczesny fino al 2024

La Juventus ha ufficializzato sul proprio sito il rinnovo del portiere Wojciech Szczesny fino a Giugno 2024. Il portiere polacco si è detto contento della fiducia riposta in lui dalla società.

Sarà ancora Wojciech Szczesny il portiere titolare della Juventus per le prossime stagioni. Il club bianconero ha ufficializzato pochi minuti fa il rinnovo dell’estremo difensore polacco fino al 2024.

Un rinnovo di contratto importante in casa Juventus che allontana anche le voci di mercato. Durante l’estate si è parlato molto di un possibile approdo di Gianluigi Donnarumma a Torino, con Szczesny pronto a fare le valigie, ma il rinnovo spegne praticamente qualsiasi tipo di trattativa.

Arrivato a Torino nella stagione 2017/2018, Szczesny ha disputato 84 partite in maglia bianconera, vincendo due scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.

Inoltre dal suo arrivo alla Juventus, si legge nel comunicato bianconero, nessun portiere “ha fatto ha registrato in percentuale più clean sheet in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze”.

Numeri importanti quelli fatti registrare dal portiere polacco che si è conquistato la fiducia ed il conseguente rinnovo da parte della società. Ai microfoni del sito ufficiale della Juventus, Szczesny si è detto entusiasta di prolungare il suo contratto: “Provo delle sensazioni bellissime perché è una dimostrazione da parte del club della fiducia verso di me e quindi sono molto contento e cercherò di dare il meglio nei prossimi anni con la Juventus”.

