Juventus: ufficiale il nuovo Cda

Exor azionista maggioritaria della Juventus ha indicato i nomi che andranno a formare il nuovo Cda della Juventus dal presidente Ferrero al Dg Scandinavo. Ecco tutti i volti nuovi della società bianconera.

La società Exor ha presentato oggi la lista dei nomi che andranno a formare il nuovo Consiglio Di Amministrazione, che sarà nominato il 18 gennaio durante l’Assemblea degli azionisti. Il presidente della Exor, John Elkann, già in precedenza aveva dichiarato che i volti del nuovo Cda avrebbero rispecchiato un profilo altamente qualificato sia dal punto di vista giuridico che tecnico. Quel che è certo è che al timone della nuova Juventus ci sarà Gianluca Ferrero, che assumerà il ruolo di nuovo Presidente bianconero, affiancato da Maurizio Scandinavo che sarà nominato nuovo Direttore Generale della società.

Il nuovo team societario Juventino sarà strutturato in maniera differente rispetto al precedente, soprattutto da punto di vista numerico. Non saranno più, infatti, dieci membri come il vecchio ordinamento ma soltanto cinque o sei. I primi compiti che attenderanno i nuovi volti societari saranno la risoluzione dei temi legali e societari che sono oggi in ballo in casa bianconera. Il presidente e gli amministratori dovranno, dunque, lavorare unanimemente sulle numerose accuse rivolte verso la Juventus.

Tra gli altri nomi indicati dalla Exor ci sono quelli della commercialista sessantaquattrenne Vittoria Negri, iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio al tribunale di Milano, con alle spalle un bagaglio di 35 anni di esperienza in società di vari settori. Altro nome è quello di Diego Pistone, anche lui laureato in Economia e per 48 anni si è occupato di finanza e controllo di molte società nazionali e internazionali. Infine Laura Cappiello, esperta di diritto e laureata in Giurisprudenza, si occupa di diritto penale e societario d’impresa, avendo già assistito moltissime società internazionali, tra le quali Microsoft Corporation, Fondo Atlante e Enel.