Juventus: UEFA apre indagine per violazione termini Fair Play Finanziario

Juventus, FIFA avvia un’indagine sul mancato rispetto del Fair Play finanziario. La società: “Attività di monitoraggio coinvolge decine di club in Europa”.

Anche la Juventus finisce sotto la lente della UEFA per potenziale violazione dei canoni del Fair Play finanziario.

Lo riferisce la stessa società bianconera con una nota a margine della relazione semestrale approvata lo scorso 31 dicembre: “Nel mese di ottobre 2021 la Società ha trasmesso alla UEFA le informazioni relative al requisito di pareggio (c.d. break-even rule) per gli esercizi (reporting periods) chiusi al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021, che è risultato rispettato. Successivamente, nel mese di febbraio 2022, la Società ha integrato le informazioni di cui sopra con quelle previsionali per l’esercizio al 30 giugno 2022 e il Club Financial Control Body della UEFA ha avviato l’attività di monitoraggio, tenuto conto del mancato rispetto prospettico del requisito di pareggio di bilancio per il periodo di rilevazione (2019, 2020/2021 e 2022)”.

Andrea Agnelli, attuale Presidente della Juventus (foto da: youtube.com)

La UEFA vuole dunque vigilare sul prossimo esercizio che verrà chiuso in data 30 giugno 2022, al termine di questa stagione sportiva. Secondo le stime effettuate dal massimo organo calcistico europeo, la Juventus potrebbe non rispettare il criterio del pareggio di bilancio.

La società bianconera ha però fatto sapere che: “In base alle informazioni attualmente disponibili, l’attività di monitoraggio coinvolge decine di club europei, fra cui anche alcuni club italiani”. Milan, Inter, Napoli e Roma sono state, infatti, soggette allo stesso provvedimento.

