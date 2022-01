Juventus-Udinese: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 15-1-2022

Dove vedere Juventus-Udinese ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022 sabato 15 gennaio 2022 ore 20.45. La partita Juventus-Udinese sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Ancora frastornata per la sconfitta di ieri sera, in Supercoppa Italiana, contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus di Massimiliano Allegri, quinta in classifica con 38 punti, si prepara ad aprire i cancelli dell’Allianz Stadium, in occasione della ventiduesima giornata di campionato in Serie A, all’Udinese di Gabriele Cioffi che, quattordicesimo in graduatoria con 20 punti, a più quattro sul terzultimo posto del Cagliari, giunge all’ombra della Mole dalla pesante sconfitta interna contro l’Atalanta di domenica scorsa.

Juventus-Udinese, ventiduesima giornata Serie A 15-1-2022.

La Vecchia Signora, eccezion fatta per la debacle di poche ore fa, arriva al match, in programma sabato alle 20.45, da una striscia di cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette gare di campionato che l’hanno portata a meno tre dal quarto posto dell’Atalanta (i bergamaschi dovranno recuperare il match col Torino non disputato, causa Covid, il giorno dell’Epifania). I friulani, invece, con due gare ancora da recuperare (Salernitana e Fiorentina) sono stati risucchiati, a causa delle due vittorie consecutive del Cagliari contro Sampdoria e Bologna, nella lotta per non retrocedere.

La posta in palio vale ovviamente tantissimo per entrambe le formazioni, ma, visti i valori delle due squadre, è facile comprendere come i favori del pronostico sorridano a Dybala e compagni che, almeno sulla carta, non dovrebbero avere problemi contro la modesta formazione del patron Pozzo.

Come vedere Juventus-Udinese in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Juventus-Udinese

Competizione: Serie A

Data: sabato 15 gennaio 2022

Orario: 20.45

Canali Tv: Sky Sport Uno (numero 202 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 203 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite)

Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Juventus-Udinese sarà visibile, a partire dalle 20.45 di sabato 15 gennaio 2022, in Diretta Streaming su DAZN (scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate), Sky Go e Now Tv ed in diretta tv su Sky Sport.

Il match tra piemontesi e friulani sarà visibile su Sky Sport, che detiene in co-esclusiva con DAZN i diritti di trasmissione di tre partite di Serie A (sabato 20:45, domenica 12:30, lunedì 20:45), ai canali Sky Sport Uno (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 203 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La telecronaca DAZN sarà a cura di Riccardo Mancini con commento tecnico di Massimo Gobbi. Su Sky, invece, la telecronaca sarà di Andrea Marinozzi con commento tecnico di Luca Marchegiani.

Essendo trasmessa, come detto, anche su Sky Sport, la sfida tra gli uomini di Allegri e quelli di Cioffi non sarà disponibile su DAZN Channel (canale 409 del Digitale Terrestre).

Altro metodo per assistere alla sfida dell’Allianz Stadium è quindi il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, come anticipato sopra, l’incontro Juventus-Udinese sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet mediante Now Tv, l’app Sky Go, l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Udinese

La radiocronaca di Juventus-Udinese sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Juventus-Udinese

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Szczesny in porta. Davanti a lui, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e De Sciglio. Centrocampo a quattro con Bernardeschi, Locatelli, Bentancur e McKennie. In attacco, il duo formato da Dybala e Morata.

Cioffi dovrebbe invece optare per il 3-5-2. Padelli quindi in porta con, a fargli da scudo, Perez, Nuytinck e De Maio. A centrocampo spazio a Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu e Udogie. Davanti, il duo offensivo composto da Beto e Success.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, De Maio; Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Juventus ed Udinese sono complessivamente 95 con un bilancio che parla di 64 vittorie dei bianconeri piemontesi, 13 dei bianconeri friulani e 18 pareggi. 200 i gol segnati dalla Vecchia Signora, 79 quelli messi a referto dalle zebrette.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Udinese-Juventus 2-2 dello scorso 22 agosto (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente all’Allianz Stadium è, invece, Juventus-Udinese 4-1 del 3 gennaio 2021. (Serie A 2020-2021). I friulani non battono Madama dal 2-1 interno del 23 luglio 2020 (Serie A 2019-2020), mentre l’ultimo successo all’ombra della Mole risale allo 0-1 del 23 agosto 2015 (Serie A 2015-2016).

