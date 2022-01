Juventus-Udinese 2-0, Allegri: “In alcuni momenti siamo usciti dalla partita, non va bene. Dybala è straordinario”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria della squadra contro l’Udinese per 2-0. Il tecnico bianconero non contento di come la squadra ha gestito il risultato in alcuni momenti della gara

Riscatto immediato dopo la sconfitta in Supercoppa per la Juventus che all’Allianz Stadium ha battuto 2-0 l’Udinese nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A.

I bianconeri sbloccano subito il risultato al 19′ con Dybala, ma non riescono a chiudere subito la partita. I friulani tentano di reagire e, seppur non riescano a rendersi pericolosi, restano in partita fino al 79′ quando McKennie firma il 2-0 che chiude i giochi.

Una vittoria importante per la Juventus che infila l’ottavo risultato utile consecutivo e raggiunge l’Atalanta a 41 punti al quarto posto, seppur con due partite in più. Soddisfatto a metà Allegri che a Sky ha affermato come nel secondo tempo ci siano stati momenti che non gli sono piaciuti: “Perchè rispetto alla partita di mercoledì, dove abbiamo tenuto per 120 minuti mentalmente , tecnicamente, stasera nel secondo tempo c’è stato un momento in cui siamo usciti dalla partita e questo non va bene, perchè comunque siamo una squadra che deve restare dentro la partita sempre, in queste situazioni dove non ci sono i tifosi è più difficile, quindi a maggior ragione bisogna aiutarsi e stimolarsi , perchè ci sono stati 10 minuti in cui abbiamo rischiato in due-tre situazioni. Poi abbiamo ripreso la partita in mano e dopo c’è stato questo bellissimo gol di Mckennie, con uno sviluppo bello di Dybala e l’apertura di De Sciglio. Però bisogna migliorare, oggi del secondo tempo non sono molto contento”.

Gran protagonista Paulo Dybala autore dell’1-0 e di un’esultanza polemica, guardando in direzione della tribuna dopo le ultime uscite dell’ad Arrivabene sulla sua situazione contrattuale. Allegri ha smorzato un po’ i toni, spendendo poi parole importanti sull’argentino: “No, ha simulato come se la tribuna fosse piena di tifosi, ha fatto una simulazione. Perchè Paulo stasera ha fatto un bellissimo gol, è stata una bellissima azione, è stato molto bravo Kean nella sponda, è stata una triangolazione veloce. Poi nel secondo tempo, nel momento di difficoltà nostro, che non riuscivamo ad uscire, lui poi si mette tra le linee e trova la palla, la muove, allora la squadra respira e in quel momento è stato straordinario”.

Belle parole anche per McKennie, autore della seconda rete che ha chiuso i giochi, con Allegri che ha affermato come abbia giocato meglio a destra che a sinistra e stasera si è visto. Il tecnico bianconero è poi tornato a parlare di mancanza di esperienza, affermando come in rosa ci siano molti giocatori giovani e, seppur sia contento del loro rendimento, alcune volte tendono ad uscire dalla partita. Per Allegri non si sente la mancanza di un leader: “No, è questione di maturazione. Se giochi con tanti tra i 20 e i 24 anni… In tutti i mestieri ci vuole esperienza. Nessuno nasce imparato. Con l’esperienza si migliora”

