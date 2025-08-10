La Juventus travolge il Dortmund: la doppietta di Cambiaso illumina la serata tedesca

I bianconeri conquistano il Signal Iduna Park con una prestazione convincente. L’esterno azzurro protagonista assoluto, Bremer ritorna ai suoi livelli

BORUSSIA DORTMUND-JUVENTUS 1-2, IL TABELLINO

Marcatori: 16′ Cambiaso, 53′ Cambiaso, 89′ Beier

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Anton, Hummels (18′ Sule, 45′ Couto), Bensebaini; Ryerson (71′ Mané), Bellingham (59′ Brandt), Gross (59′ Ozcan), Sabitzer (59′ Nmecha), Svensson; Adeyemi (59′ Beier), Guirassy (75′ Campbell). All: Kovac.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio (66′ Pinsoglio); Kalulu (66′ Gatti), Bremer (46′ Rugani), Kelly (66′ Kelly); Joao Mario (66′ McKennie), Locatelli (66′ Douglas Luiz), Thuram (66′ Miretti), Cambiaso (66′ Kostic); Conceicao (66′ Koopmeiners), Yildiz (66′ Adzic); David (66′ David). All: Tudor.

DORTMUND – Una serata da incorniciare per la Juventus che espugna il tempio giallonero con autorità e carattere. Al Signal Iduna Park, teatro di tante battaglie europee, i bianconeri di Tudor hanno messo in scena una prestazione di alto livello, trascinati da un Andrea Cambiaso in stato di grazia autore di una splendida doppietta.

La partita

La formazione piemontese ha saputo gestire alla perfezione i diversi momenti della gara. Dopo un avvio prudente, necessario per studiare le mosse del Borussia, la squadra ha trovato il guizzo giusto con il primo sigillo di Cambiaso, bravo a finalizzare un’azione corale nata dalla fascia destra.

Il raddoppio nella ripresa ha poi definitivamente indirizzato il match verso i colori bianconeri. Ancora una volta è stato l’esterno della Nazionale a rendersi protagonista, questa volta con una conclusione che non ha lasciato scampo al portiere di casa.

Le prestazioni individuali

Oltre al mattatore Cambiaso, da segnalare l’ottima prova di Kalulu sulla corsia di competenza e il ritorno ai fasti migliori di Bremer. Il difensore brasiliano ha mostrato quella solidità che tanto era mancata, annullando di fatto l’attacco del Dortmund per tutti i minuti in cui è rimasto in campo.

Buone indicazioni anche da Yildiz, particolarmente vivace nel corso del primo tempo, mentre in mezzo al campo Locatelli ha fatto valere la sua esperienza nel dettare i ritmi di gioco.

I cambi

Il tecnico Tudor ha poi dato spazio alle seconde linee, permettendo a diversi elementi di mettersi in mostra. L’inserimento di Vlahovic al posto di David ha dato nuova linfa all’attacco, anche se il risultato era ormai acquisito. Il gol della bandiera tedesco nel finale non ha minimamente scalfito la soddisfazione per una prestazione di carattere e qualità.

Passo spedito verso il campionato

Con questo successo di prestigio la Juventus archivia nel migliore dei modi la preparazione estiva, mostrando progressi evidenti rispetto alle prime uscite. La squadra sembra aver assimilato i principi di gioco del nuovo allenatore e si presenta all’appuntamento con la Serie A con rinnovate ambizioni e consapevolezza nei propri mezzi.