Juventus-Torino, dove vedere il match valido per l’8ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 7 ottobre alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Torino sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Torino, 8° giornata di Serie A 2023/24

Juventus-Torino. Bianconeri che sono usciti indenni dal Gewiss Stadium nello scorso turno. Uno 0-0 che, però, non ha soddisfatto pienamente i tifosi. Le due milanesi scappano, ora bisogna tornare a fare 3 puti contro una formazione che ha sempre battuto negli ultimi anni. L’ultima sconfitta contro il Torino risale alla stagione 2014/15 con in panchina Ventura per i granata.

Una prestazione che non ha soddisfatto pienamente il tecnico dei bianconeri. Sono stati sbagliati molti passaggi, interpretazione errata della partita. Quando bisognava spingere i suoi uomini hanno fatto fatica, non riuscendo a muovere la palla velocemente.

Juventus-Torino. Granata che sono reduci da un pareggio a reti bianche contro il Verona. Uno dei peggiori match giocati dai piemontesi dall’inizio della stagione.

Ha visto tanti errori tecnici, per un match giocato su di un campo difficile. La terza sfida senza prendere tre punti. Contro la Juventus sarà una prova del nove, per vedere dove possono arrivare i granata quest’anno.

Dove vedere Juventus-Torino in diretta TV e streaming:

Data: 7 Ottobre

7 Ottobre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Torino match della 8ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Torino in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Torino è a cura di (ancora da ufficializzare) affiancato da (ancora da ufficializzare) al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Torino, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Torino, le ultimissime

Allegri avrà un dubbio importante per quanto riguarda il reparto offensivo. Le scelte tra Vlahovic e Kean per il ruolo di spalla offensiva di Chiesa.

In difesa Danilo, Gatti e Bremer sarà il terzetto a cui affidare le redini difensive. A centrocampo il duo di esterni sarà Cambiaso e McKennie.

Juric, a sua volta, è alle prese con un’emergenza in fase difensiva. Non ci saranno, infatti, Popa, Buongiorno, Zima e Djidji. In difesa ci sarà l’esordio di Tameze in un ruolo non suo. In avanti come punta centrale Duvan Zapata.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Fagioli, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kean (Vlahovic), Chiesa. Allenatore: Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Tameze, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda, Seck, Vlasic, Zapata. Allenatore: Juric.