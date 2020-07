Juventus, tegola per Sarri: si fa male Douglas Costa, campionato finito e Champions a rischio

Altro stop per Douglas Costa con l’esterno d’attacco brasiliano che ha riportato una lesione di secondo grado all’adduttore. L’ex Bayern salterà quello che resta del campionato ed è a rischio per la partita contro il Lione e non solo.

All’indomani della sconfitta contro l’Udinese che ha rimandato i festeggiamenti per il nono scudetto consecutivo, arrivano altre brutte notizie per la Juventus. Il club bianconero ha infatti comunicato che Douglas Costa si è infortunato e non sarà disponibile per le prossime partite.

Come riportato dalla stessa Juventus in una nota sul proprio sito, Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra. Il brasiliano dovrà stare fermo per quindici giorni e verrà poi nuovamente rivalutato.

Per l’ex giocatore del Bayern Monaco non si tratta solo di campionato finito, ma anche di Champions League a rischio. La partita con il Lione è in programma il 7 Agosto ed appare davvero difficile un suo recupero per allora.

L’ennesimo infortunio per Douglas Costa in una stagione davvero travagliata e per Sarri è l’ennesima tegola stagionale. Proprio ieri ai microfoni di Sky Sport, il tecnico toscano aveva sottolineato come la sua rosa era stata falcidiata dagli infortuni e non aveva potuto puntare su giocatori al top della condizione.

La notizia positiva per Sarri in vista della partita di domenica sera contro la Sampdoria sarà il rientro di Bonucci in difesa. Il difensore non ha preso parte alla gara contro l’Udinese poiché squalificato ed è pronto a tornare in campo per aiutare la squadra a chiudere il discorso scudetto

