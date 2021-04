Juventus: spunta Flick, ma dovrebbe diventare nuovo ct della Germania

Il tecnico tedesco è finito nel mirino della Juventus, intenzionata a sostituire Pirlo. Per lui, che sembrava destinato ad ereditare la panchina della Germania, potrebbero aprirsi le porte del campionato italiano.

È Hansi-Dieter Flick il nome nuovo per la panchina della Juventus. L’allenatore tedesco, che ha vinto tutto con il Bayern Monaco, ha dichiarato che lascerà il club a fine stagione, e il suo curriculum ha attirato l’interesse di parecchie squadre.

Ci aveva pensato innanzitutto la Federcalcio tedesca, che dovrà separarsi da Loew dopo quindici anni. I vertici federali avevano offerto a Flick la panchina dei quattro volte campioni del mondo, e l’accordo sembrava essere vicino alla formalizzazione. Invece, un intoppo insorto nelle ultime ore rischia di far saltare tutto: il Bayern avrebbe chiesto infatti un indennizzo per poter liberare Flick, il cui contratto è valido fino al 2023. Una richiesta che la Federcalcio tedesca non ha voluto soddisfare, mettendo in “stand-by” la trattativa.

Di queste titubanze potrebbe approfittare la Juventus, vogliosa di riscattarsi immediatamente dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Secondo la “Bild”, il club bianconero avrebbe messo nel mirino l’allenatore campione d’Europa, e potrebbe presentargli un’offerta a breve. Per ora non sono stati divulgati dettagli economici relativamente alla presunta trattativa, ma vista l’autorevolezza della fonte, si può credere che qualcosa si stia effettivamente muovendo.

