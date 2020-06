Juventus: spunta anche Spalletti se salta Sarri

L’allenatore toscano qualche anno fa era già in orbita bianconera, salvo poi la dirigenza optare per Massimiliano Allegri.

Luciano Spalletti

Il “sempreverde” Luciano Spalletti torna nuovamente in corsa come pretendente alla banchina bianconera, al momento sempre più precaria visti i deludenti risultati di Sarri, sia sotto l’aspetto del gioco (forse mai veramente assimilato) sia soprattutto per le cocenti sconfitte con in palio un obbiettivo stagionale.

A Torino sono consapevoli che potrebbero essere le ultime partite di mister Sarri, soprattutto se la stagione si chiuderebbe con zero titoli. Ed ecco la pista dell’allenatore di Certaldo, certo la selezione prevede anche nomi altisonanti come Guardiola e Zidane ma che onestamente al momento, restano di difficile soluzione.

Attualmente Spalletti è legato all’Inter fino al 2022 ma solo contrattualmente, considerato che la separazione in casa era arrivata ancor prima della fine della stagione passata, quando in casa Inter c’era già l’ombra di Conte, ecco quindi che potrebbe tornare ad allenare, magari alla guida di una Juventus, mai così smarrita da dieci anni a questa parte.

