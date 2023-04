Juventus–Sporting Lisbona, dove vedere il match valido per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League. La partita si giocherà giovedì 13 aprile alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Sporting Lisbona sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

Juventus-Sporting Lisbona, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2022/23

Juventus-Sporting Lisbona. Bianconeri che sono reduci da un passo falso ottenuto sabato scorso contro la formazione che è la più in forma di tutti in questa parte di stagione. La Lazio di Sarri ha subito solo una rete in otto partite, la miglior difesa del torneo con 20 goal al passivo.

Una partita non proprio esaltante per i torinesi, visto che hanno subito più del dovuto dai biancocelesti. Questa sconfitta mette in pericolo la corsa alla Champions League, anche se due delle sue dirette avversarie (Inter e Milan) hanno frenato la corsa avendo ottenuto entrambe un pareggio.

Le dichiarazioni di Landucci al termine della sfida, con Allegri non presente causa squalifica, guardano avanti e non pensano a recriminare sugli episodi:

«Sapevamo che è in un momento molto positivo. Abbiamo avuto tante difficoltà nel primo tempo, poi siamo cresciuti dopo. Siamo entrati un po’ mosci all’inizio, ma avremmo meritato il pari. Il primo gol che abbiamo subito? Accettiamo la decisione che è stata presa da arbitro e Var e andiamo avanti».

La Juventus è sempre in attesa della pronuncia del Collegio di garanzia del CONI il 19 aprile, la quale discuterà il ricorso dei bianconeri contro la sentenza della corte di appello della Figc. La questione plusvalenze ha un altro capitolo da scrivere, questa volta i tifosi bianconeri sperano possa esserci un ribaltamento e la restituzione dei 15 punti di penalizzazione inflitti lo scorso mese di gennaio.

Se così non fosse, comunque, la distanza dal quarto posto è di appena otto punti, tutti recuperabili in queste nove giornate che rimangono al termine del campionato.

Juventus-Sporting Lisbona. Di fronte avranno una formazione portoghese che è uscita di scena dalla Champions League nella fase a gironi e in campionato è piuttosto lontano dalla zona che la riporterebbe nella competizione più ambita d’Europa.

Ha 54 punti, sono 8 quelli di ritardo nei confronti del Braga, al momento terza forza del campionato. H ancora una partita da disputare, che potrebbe portarla a 57 punti. A quel punto sarebbero 5 i unti da recuperare a otto giornate dal termine. C’è ancora possibilità di rivederla nella massima competizione europea il prossimo anno.

Lo Sporting è reduce da un ottavo di finale nel quale ha battuto la squadra prima in Premier League inglese, ovvero l’Arsenal. 2-2 a Lisbona e 1-1 a Londra, con il successo decretato dai calci di rigore.

Prima di questo turno, nei sedicesimi di finale, ha battuto il Midtjylland, grazie ad una importante vittoria ottenuta in Danimarca (0-4), dopo il pareggio per 1-1 in casa.

Juventus-Sporting Lisbona dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Sporting Lisbona

Juventus-Sporting Lisbona Data: 13 aprile

13 aprile Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (Canale 201) Sky Sport (Canale 253)

Streaming: Dazn, Sky Go, Now tv

Juventus-Sporting Lisbona, match valido per il ritorno degi ottavi di finale di Europa League sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Juventus-Sporting Lisbona sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky, così come su TV8, potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights di tutte le partite di andata dei quarti di finale.

Juventus Sporting Lisbona dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sporting Lisbona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Sporting Lisbona le ultimissime

Bianconeri che saranno schierati da Allegri con un 3-5-1-1. Vicino all’unica punta, il serbo Vlahovic, sarà disponibile Di Maria. Davanti a Szczesny, un tridente di difensori composto da Danilo, Bremer, Alex Sandro. Sulle zone esterne Cuadrado e Kostic, con al centro Fagioli, Locatelli e Rabiot.

La formazione di Amorin risponderà con un 3-4-3. Davanti ad Adan, ci saranno i tre difensori St. Juste, Coates e Inacio. A centrocampo, nella linea mediana, spazio per Goncalves e Morita, sugli esterni Esgaio e Reis. Davanti un tridente offensivo composto da Edwards, Paulinho e Trincao.

Juventus Sporting Lisbona, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri

SPORTING (3-4-3): Adan; St. Juste, Coates, Goncalo Inacio; Ricardo Esgaio, Pedro Goncalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Paulinho, Trincao. All.: Ruben Amorim